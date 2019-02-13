Obras na Avenida Leitão da Silva no trecho próximo à Rua das Palmeiras Crédito: Eduardo Dias

O atraso na conclusão das obras na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, ainda causa muito prejuízo para os comerciantes da região. O bloqueio do trânsito diminui drasticamente a circulação dos clientes. Por isso, a associação que representa os lojistas estima que 40 empreendimentos localizados ao longo da via fecharam as portas nos últimos quatro anos.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes esperam que novo prazo da Leitão da Silva seja cumprido

Uma nova promessa de melhora na situação foi recebida pelos comerciantes da região na manhã desta quarta-feira (13), após uma visita do governador Renato Casagrande (PSB) ao local das obras. Apesar do término do contrato da obra estar previsto para o mês de agosto, a nova estimativa é para que avenida seja entregue em novembro deste ano.

O presidente da Associação dos Comerciantes da Leitão da Silva, Wellington Gonçalves dos Santos, espera que o prazo seja cumprido.

“Estamos sofrendo muito. Não sabemos como estamos sobrevivendo nessa situação. A gente esperava que fosse antes de novembro. No início a promessa era 586 dias de obra, se não me engano, mas quase que triplicou o prazo, passando de cinco anos. Para nós, quanto antes melhor”, declarou.

As obras na Leitão da Silva começaram em 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Após mudanças no projeto inicial, que passaram a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem, o orçamento da obra passou de R$ 50 milhões para aproximadamente R$ 115 milhões. O governador Casagrande declarou que o Estado já tem todo o dinheiro garantido para a conclusão da obra.

"A verba dessa obra está garantida desde 2014, é um recurso de financiamento. Não tinha nenhuma razão para finalizar a obra. O recurso que eu captei no governo passado está sendo usado para que a gente possa concluir a obra. Não vai faltar recurso", disse o governador.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, comentou sobre as críticas de lojistas, motoristas e pedestres, que reclamam de promessas não cumpridas para o término das obras.

"Podem ter a minha palavra como engenheiro, com 35 anos de formado. Você está vendo que tem muito mais gente trabalhando e muito mais equipamentos na pista. Você está vendo que temos três frente de trabalho. Você está vendo que eu marquei para semana que vem iniciar a Beira-Mar (outro trecho da obra). Nós estamos trabalhando muito mais do que estava acontecendo até dezembro", disse Maretto.

OBRA É DIVIDIDA POR TRECHOS

O primeiro trecho a ser liberado é entre a Rua Dona Maria Rosa e a Rua das Palmeiras. A liberação nesta parte acontece até o início do mês de abril. Nesse trecho houve um adiamento, já que na semana passada o diretor-geral DER-ES, Luiz Cesar Maretto, afirmou que as obras seriam entregues até o final deste mês de fevereiro.

“Sem ser nessa próxima semana, mas na outra, estamos trabalhando para começar o pavimento neste trecho. E aí, até o final de fevereiro a gente vai ter a condição de utilizar de fato a Leitão da Silva: descer a Ponte da Passagem, entrar na Rua Dona Maria Rosa e sair na Beira-mar. Mesmo que ela [avenida Leitão da Silva] não esteja a toda pavimentada, você já atravessa até a Rua das Palmeiras, e já tem condição de, no trecho com meia pista, de atravessar a Leitão da Silva toda”, disse Maretto, no dia 6 de fevereiro.