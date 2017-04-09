A uma semana para o início do evento religioso mais famoso do Espírito Santo, a Festa da Penha, os comerciantes das lojas que ficam nas proximidades do Convento em Vila Velha se preparam para o aumento nas vendas. De acordo com os lojistas, os primeiros meses deste ano não foram bons em questão de vendas. A crise na segurança pública reduziu o número de visitantes e turistas na região. Mas com a proximidade dos oito dias de festa, o movimento começa a aumentar.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes esperam Festa da Penha para aumentar vendas de artigos religiosos

A comerciante Rosângela Maria Barcelos, 57 anos, que trabalha há quase 40 anos no local, conta que os acontecimentos recentes do Estado afastaram os visitantes do convento. “Com a greve dos policiais e a febre amarela, as pessoas fugiram do Convento, agora que aos poucos, as pessoas estão vindo. Essas pessoas que não vieram na crise devem vir agora, eles devem estar mais animados para vir agora”, disse.

Na loja da Rosângela, os itens mais vendidos são as imagens de Nossa Senhora da Penha, velas, terços e fitinhas da Padroeira do Estado. Outro produto bastante procurado nesta época é a camiseta da Festa da Penha - bastante utilizada nas romarias.

De acordo com o comerciante Salvador Giacomazza, ele só está otimista com as vendas porque as camisas que ele vende têm um preço bom. Três camisas da Festa da Penha saem por R$ 28. Entretanto, ele diz que outros produtos e lembranças do município não devem ter boa saída. “Semana que vem as vendas aumentam por causa da festa. Essas camisteas aqui (com imagens da praia), nem os turistas vão comprar. As pessoas querem as camisas com imagem do Convento”, disse.

A artista plástica Eliane Pagotto faz caixas de MDF e escapulários de porta com temas de Nossa Senhora da Penha. Ela vende os produtos no Museu de Anchieta, na Rua das Artes e também na fanpage da rede social. Apesar de não vender os produtos nas proximidades do Convento durante os oito dias de festa, ela acredita que a procura pelos escapulários e caixas devem aumentar nos próximos dias. “É uma oportunidade muito grande porque atrai um público bastante variado e de fora do Estado e até do país. Então, a divulgação é muito grande”, conta.

O artista plástico Eduardo Mariano Ribeiro também está otimista com a aproximação da Festa da Penha. Ele faz botons, quadros e imãs com imagens de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida e do Convento. Ele vende os produtos em feiras de artesanatos e também na Rua das Artes, evento que acontece uma vez por mês na Prainha, Vila Velha.