Comerciantes descartam possibilidade de discutir fechamento de lojas de shoppings aos domingos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) descarta possibilidade de discutir fechamento de lojas de shoppings aos domingos em todo o Estado. Segundo o presidente da federação, José Lino Sepulcre, se a medida fosse adotada, além de afetar diretamente os trabalhadores, a decisão impactaria de forma negativa toda a sociedade que utiliza os shoppings como opção de lazer aos finais de semana.

Apesar de o fechamento das lojas não estar previsto no acordo coletivo, que entrou em vigor neste mês de novembro, com validade até outubro de 2016, o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicomerciários) informou que todas os lojistas receberão uma notificação na próxima semana estipulando um prazo de 10 dias para que deixe de ser exigido o trabalho dos funcionários aos domingos. O presidente do sindicato, Jakson Andrade, informou que caso a medida seja descumprida, a categoria entrará na justiça.

A Fecomércio, entretanto, reforçou que os direitos dos trabalhadores são respeitados, mas que as lojas dos shoppings não seguirão a mesma regra adotada nos supermercados do estado, que, segundo o presidente, é vergonhosa para o Espírito Santo. “Os direitos dos trabalhadores são honrados, aqueles que trabalham aos domingos são recompensados e tem suas vantagens sobre alimentos e modificações salariais, mas fechar jamais”, enfatizou.