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ABERTURA DE LOJAS

Comerciantes descartam possibilidade de discutir fechamento de lojas de shoppings aos domingos

Já o sindicato dos trabalhadores alega que poderá ir à Justiça para conseguir o fechamento

Publicado em 04 de Novembro de 2015 às 16:49

Publicado em 

04 nov 2015 às 16:49
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) descarta possibilidade de discutir fechamento de lojas de shoppings aos domingos em todo o Estado. Segundo o presidente da federação, José Lino Sepulcre, se a medida fosse adotada, além de afetar diretamente os trabalhadores, a decisão impactaria de forma negativa toda a sociedade que utiliza os shoppings como opção de lazer aos finais de semana.
Apesar de o fechamento das lojas não estar previsto no acordo coletivo, que entrou em vigor neste mês de novembro, com validade até outubro de 2016, o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindicomerciários) informou que todas os lojistas receberão uma notificação na próxima semana estipulando um prazo de 10 dias para que deixe de ser exigido o trabalho dos funcionários aos domingos. O presidente do sindicato, Jakson Andrade, informou que caso a medida seja descumprida, a categoria entrará na justiça.
A Fecomércio, entretanto, reforçou que os direitos dos trabalhadores são respeitados, mas que as lojas dos shoppings não seguirão a mesma regra adotada nos supermercados do estado, que, segundo o presidente, é vergonhosa para o Espírito Santo. “Os direitos dos trabalhadores são honrados, aqueles que trabalham aos domingos são recompensados e tem suas vantagens sobre alimentos e modificações salariais, mas fechar jamais”, enfatizou.
José Lino reforçou ainda que estudos recentes comprovam que estabelecimentos que não abriam as portas aos domingos e que adotaram a medida passaram a ter resultados mais positivos. Além disso, em um momento de crise como o país enfrenta, é importante que todos façam força para superar a situação e ações como esta simplesmente agravariam o cenário, que já é critico.

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