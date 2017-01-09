Localizada em uma esquina, e em frente a um supermercado, uma pequena loja passa despercebida entre as idas e vindas de clientes no movimentado comércio do Polo de Moda da Glória. Revoltado com o imposto conhecido como “taxa de publicidade”, o proprietário de uma papelaria resolveu retirar qualquer anúncio da fachada, inclusive o nome da loja, por causa da cobrança feita pela prefeitura de Vila Velha. O órgão municipal estuda mudar a taxa.

Um recado na porta da papelaria reclama da situação e avisa aos clientes que o estabelecimento continua funcionando normalmente. O proprietário foi procurado para comentar a atitude, assim como a União dos Comerciantes, Industriais e Profissionais Liberais da Glória (Uniglória), mas a reportagem não foi atendida.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes de Vila Velha reclamam de taxa de publicidade e prefeitura estuda mudanças

Segundo relatos de comerciantes, os valores da taxa de publicidade chegam a R$ 1 mil, pagos anualmente no início do ano junto a outros impostos, como o alvará da prefeitura e do Corpo de Bombeiros. A taxa também é cobrada em outros municípios da Grande Vitória, como Cariacica e Vitória.

O proprietário de uma loja de roupas, Marcos Sucupira, de 37 anos, concorda que haja uma cobrança para que se tenha controle, mas não da forma como é feita. O licenciamento da placa no estabelecimento dele chega a R$ 500 por ano. “Eu acho um pouco a mais do que deveria, por já ter todas as tributações. Poderia se cobrar, mas um pouco menos, talvez”, explica.

Sócia de uma loja de roupas voltadas ao público feminino, Sara Dias, tem que pagar mais de R$ 1 mil por causa da publicidade e acredita que o valor deveria ser incluído na renovação do alvará da prefeitura. “Eu acho um valor alto porque a gente já paga aluguel alto. Fora as outras taxas. Acho que ao menos teria que reduzir”, destaca.

Outro lado

A Prefeitura de Vila Velha informou, por nota, que a atual administração planeja realizar estudos para adequação da taxa de publicidade, de forma a atender aos comerciantes. De acordo com o Código Municipal de Posturas, a disposição de publicidade em imóvel público ou particular, nas vias públicas, nos bens e lugares de acesso e uso comum, é atividade econômica. O valor, por sua vez, é calculado conforme o Código Tributário Municipal, sendo cobrada antes da emissão da autorização.