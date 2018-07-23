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Interdição

Comerciantes de Itaparica serão transferidos para outros terminais

A unidade de Itaparica está interditada desde o sábado, após um laudo apontar que há risco de desabamento da estrutura

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:48

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:48
As linhas do Terminal de Itaparica foram realocadas para outros terminais Crédito: Marcelo Prest
Os comerciantes que atuam no Terminal de Itaparica serão levados para outros terminais da Grande Vitória. A informação é do diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), Alex Mariano. A unidade de Itaparica está interditada desde o sábado (21), após um laudo apontar que há risco de desabamento da estrutura.
Alex Mariano revelou que os comerciantes terão a opção da transferência. "Os comerciantes com contrato vigente serão analisados, vamos ver a possibilidade deles ocuparem lojas que estão desocupadas e serem transferidos para outros terminais. Vamos sentar com eles e ver a opção em terminais de outros municípios, se for o caso", contou o diretor-presidente.
A Ceturb tem o desafio de amenizar o transtorno de passageiros. Os terminais de Vila Velha e do Ibes absorveram a maior parte das linhas que operavam em Itaparica e amanheceram lotados. Antes das 6h, passageiros já relatavam lotação nos terminais e ônibus em Vila Velha.
Comerciantes de Itaparica serão transferidos para outros terminais
Questionado se há possibilidade de criar novas linhas e colocar mais ônibus para diminuir o tempo de espera, o diretor-presidente do órgão disse que a equipe da Ceturb está analisando os impactos da interdição nesse primeiro dia útil após o fechamento do terminal.
"Já estamos levantando essa hipótese também. Estamos vendo algumas referências de origem e destino porque criar uma linha na percepção é ruim. Estamos analisando. O primeiro passo foi esse plano montado para sábado, domingo e segundo", afirmou em entrevista ao programa CBN Vitória.
Cerca de 45 mil pessoas por dia, de segunda a sexta, passavam pelo terminal. As 31 linhas que operam no local foram transferidas para outros lugares. O Terminal de Vila Velha foi o que mais absorveu essas linhas, totalizando 25 rotas.

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