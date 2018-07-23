As linhas do Terminal de Itaparica foram realocadas para outros terminais Crédito: Marcelo Prest

Os comerciantes que atuam no Terminal de Itaparica serão levados para outros terminais da Grande Vitória. A informação é do diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), Alex Mariano. A unidade de Itaparica está interditada desde o sábado (21), após um laudo apontar que há risco de desabamento da estrutura.

Alex Mariano revelou que os comerciantes terão a opção da transferência. "Os comerciantes com contrato vigente serão analisados, vamos ver a possibilidade deles ocuparem lojas que estão desocupadas e serem transferidos para outros terminais. Vamos sentar com eles e ver a opção em terminais de outros municípios, se for o caso", contou o diretor-presidente.

A Ceturb tem o desafio de amenizar o transtorno de passageiros. Os terminais de Vila Velha e do Ibes absorveram a maior parte das linhas que operavam em Itaparica e amanheceram lotados. Antes das 6h, passageiros já relatavam lotação nos terminais e ônibus em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes de Itaparica serão transferidos para outros terminais

Questionado se há possibilidade de criar novas linhas e colocar mais ônibus para diminuir o tempo de espera, o diretor-presidente do órgão disse que a equipe da Ceturb está analisando os impactos da interdição nesse primeiro dia útil após o fechamento do terminal.

"Já estamos levantando essa hipótese também. Estamos vendo algumas referências de origem e destino porque criar uma linha na percepção é ruim. Estamos analisando. O primeiro passo foi esse plano montado para sábado, domingo e segundo", afirmou em entrevista ao programa CBN Vitória.