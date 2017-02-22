Comerciantes de Guarapari fazem "vaquinha" para dar hospedagem para os homens da Força Nacional

Preocupados com a segurança dos foliões e do comércio nos dias de carnaval, empresários de Guarapari se uniram e criaram um fundo para garantir hospedagem e alimentação dos homens da Força-tarefa Conjunta Capixaba, que estão atuando no município.

Segundo o presidente do Sindilojas, Carlos Hoffmann Pádua, foi realizada uma reunião entre o prefeito da cidade e diversos comerciantes para garantir local apropriado para permanência das tropas.

Your browser does not support the audio element. Os comerciantes de Guarapari fazem vaquinha para dar hospedagem para os homens da Força tarefa capixaba

“Houve de imediato uma aceitação por parte dos empresários, que repassaram a colaboração ao município a fim de garantir acomodação em local adequado e espaço para guarda de veículos”, afirmou.

Não foi solicitado nenhum valor específico aos comerciantes. As colaborações foram espontâneas e os valores doados variou de um empresário para outro.

A Força-tarefa Conjunta Capixaba, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que tem condições de manter as tropas em qualquer município sem necessidade de contrapartidas. A única exigência é que exista local de apoio disponível para que os homens das Forças Armadas ou Nacional de segurança possam realizar as operações.

Setor hoteleiro

O setor hoteleiro na cidade amarga uma perda de 40% nas reservas para o carnaval, segundo dados da Associação Brasileira da Industria de hotéis. Neste período, cerca de 400 mil pessoas visitam a cidade, movimentando também bares, restaurantes e comércio.

O outro lado