Quiosqueiro Gedilssiff Nascimento Crédito: Patrícia Scalzer

Os comerciantes da Praia do Morro, Guarapari, estão otimistas com as vendas deste verão. A expectativa da chegada de mais de três milhões de turistas até fevereiro e a lotação dos hotéis para esta temporada faz os comerciantes acreditarem que este será um dos melhores verão da cidade.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes de Guarapari estão otimistas com o verão

O quiosqueiro Gedilssiff Nascimento, que trabalha na Praia do Morro há mais de 30 anos, diz que esse verão promete ser de muito movimento nas praias. Ele conta que se o verão for igual ao réveillon, a receita está garantida. “A expectativa para o verão é boa. Um turista vai passando as informações para o outro e gera uma propaganda legal para Guarapari”, disse.

Barraca de coco do Roberto Rocha Crédito: Patrícia Scalzer

O vendedor de coco Roberto Rocha diz que no verão consegue faturar para o resto do ano. Ele vende a unidade por R$ 2 e neste réveillon, vendeu mais de 600 cocos. “Em um dia só eu cortei uma kombi cheia de coco”, contou.

O vendedor de milho João Silva também está otimista com as vendas. “Esse verão está muito bom, se não chover, vou vender bastante todos os dias. Têm muitos turistas na cidade”, contou.