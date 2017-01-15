Comerciantes da Ponta da Fruta fazem promoções para atrair turistas e melhorar imagem do balneário

A praia de Ponta da Fruta, Vila Velha, é famosa pelo mar calmo, quase sem ondas, com quiosques e restaurantes junto à areia, bem próximo à água. O balneário já foi um dos mais procurados do município durante o verão, mas por causa da erosão, que destruiu a fachada de alguns bares e residências, o número de banhistas vem diminuindo. Para atrair mais pessoas para a praia, bares e restaurantes da orla estão com promoções em todo cardápio. E o preço acaba se tornando outro atrativo para quem quer aproveitar o verão com praia e bons petiscos.

De acordo com os comerciantes da Ponta da Fruta, o problema da erosão só acontece duas vezes por ano, em março e agosto. Nos outros meses, a praia fica com uma grande extensão de areia, pois a maré fica sempre baixa.

Your browser does not support the audio element. Comerciantes da Ponta da Fruta fazem promoção para atrair turistas e melhora imagem do balneário

Os quiosques e restaurantes que ficam na faixa de areia existem há décadas. Na Cabana do Rock, restaurante que foi inaugurado há 35 anos, além das promoções, não há taxa de serviço e os clientes contam com estacionamento e ducha de água doce. O carro-chefe do restaurante é a moqueca capixaba, para duas pessoas, ao custo de R$ 54. Também há porção de peixe frito por R$ 29,90, acompanhado de batata frita e banana frita e o prato executivo com arroz, feijão, salada, fritas e carne de frango, ou porco, por R$ 20.

Ana Paula Fiorot, uma das proprietárias do estabelecimento, conta que o movimento tem sido bom desde dezembro, mas o número de banhistas poderia ser maior, pois muitas pessoas acham que os restaurantes da orla fecharam as portas.

“A praia está ficando sempre lotada, as pessoas estão gostando muito pois dá para aproveitar até de tarde. Mas recebemos ligações todos os dias para saber se estamos funcionando. O período de maré alta já passou, estamos funcionando todos os dias durante o verão”, disse

No quiosque Barraca da Praia, o proprietário Anderson Luna conta que o carro-chefe do local é a porção de pescadinha. Com três peixes, batata frita, banana, salada e arroz, o prato que serve até três pessoas sai por R$ 44,90. A moqueca de cação com arroz, pirão e salada para três pessoas custa R$ 88.

Segundo Anderson, a Praia de Ponta da Fruta é uma das melhores para levar as crianças. “É boa para crianças e idosos porque têm pouca ondulação. Agora está com maré baixa, que deixa ela melhor ainda para as pessoas”, afirmou.

E foi esse diferencial que fez com que a turista mineira Josismary Martins escolhesse a Ponta da Fruta para levar o filho Pedro, 06 anos. Ela está hospedada em Coqueiral de Itaparica, mas optou por curtir a praia em outro balneário. “Me indicaram essa praia, eu vim na terça-feira, gostei e retornei. Para criança, é super tranquilo, ela não está muito cheia e o pessoa do comércio me atendeu super bem, por isso retornei”, explicou.