Comerciantes contam prejuízos e querem pressa nas obras da Leitão da Silva

Os comerciantes da Avenida Leitão da Silva alegam que já tiveram cerca de 50% de queda nas vendas desde o início das obras na região. Por meio da Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples), eles protocolaram pedido ao Governo do Estado para a obra ter fim neste ano de 2015 e que o trânsito não seja totalmente interrompido na região. No entanto, a etapa atual das obras só termina em março de 2016, e a conclusão está prevista para o final de 2016, segundo a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop).

Your browser does not support the audio element. Comerciante contam prejuízos e querem pressa nas obras da Leitão da Silva

O presidente da Assemples, Wellington dos Santos, disse que a associação vai intensificar suas ações para cobrar o Governo do Estado e impedir mais prejuízos e transtornos aos lojistas. “O ideal é que terminassem essa obra ontem. Protocolamos um pedido para as obras terminem ainda em 2015. Vamos continuar cobrando, tentando com os órgãos públicos parcerias para que essa obra termine logo”, explicou.

Wellington também reclamou das condições da via com as obras. Muita poeira e lama chegam às calçadas das lojas e prejudicam o trânsito na região. O presidente da associação também diz que a população já evita naturalmente ir à Leitão da Silva, mesmo com o trânsito fluindo parcialmente na região, para evitar transtornos.

O secretário de Transportes e Obras Púlicas, Paulo Ruy Carnelli, informou que tentará cumprir as demandas dos comerciantes, mas explicou que as obras vão demorar para serem totalmente concluídas porque uma nova licitação deverá ser realizada. Atualmente as obras estão orçadas em R$ 50 milhões, sem o valor calculado para a nova licitação.

“Da Cezar Hilal, a avenida está praticamente pronta. E o trecho que vamos concluir até março do ano que vem é da Rio Branco até Maruípe, com três faixas”, disse.