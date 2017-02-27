Quem gosta de comer caranguejo vai ter que se contentar com outra iguaria durante o carnaval. Este ano, o segundo período de andada do crustáceo coincidiu com a semana da folia. Desde esta segunda (27) e até o próximo domingo (05), está proibido a cata, o armazenamento, a comercialização e o consumo de caranguejo.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, durante a andada, os crustáceos se acasalam e depositam os ovos nos manguezais, com isso, eles se tornam presas fáceis para os catadores.

“Para que ninguém fique sem caranguejo ao longo do ano, nós temos três período de proibição, que são as andadas, onde eles terminam o acasalamento e a proliferação da espécie, para que assim, a gente possa consumi-lo durante todo ano”, disse.

Your browser does not support the audio element. Comercialização do caranguejo está proibida até o próximo domingo

Em um restaurante de Vitória, onde o carro-chefe é o caranguejo, durante esta semana, opções similares são oferecidas aos consumidores. De acordo com a sócia-gestora do restaurante, Evilani Paranhos, casquinha de siri e petiscos de peroá são trocas que não deixam a desejar.

“Temos como substituto do caranguejo o próprio siri na lata, que vem na latinha desfiado com purê de batata. Também temos os petiscos, o peroá é um bom substituto, temos inteiro, com batata, banana e camarão e temos ele à passarinho, que é para uma pessoa”