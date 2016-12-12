Além das festas de fim de ano, o mês de dezembro também é destinado às rematrículas e matrículas nas escolas municipais e estaduais do Estado. Na Grande Vitória, as principais prefeituras já abriram os processos. As rematrículas aconteceram em novembro, enquanto as matrículas e transferências internas acontecem até janeiro.

Em Vitória, até a próxima sexta-feira (16), acontece o período de matrícula para alunos da educação infantil, entre 6 meses e cinco anos de idade. Para estudantes do ensino fundamental, as matrículas acontecem em janeiro, ainda sem data definida.

No município de Vila Velha, as rematrículas também ocorreram em novembro. Até a próxima sexta-feira (16) acontecem as matrículas para crianças nas creches. Para os que vão sair da educação infantil para o ensino fundamental, o cadastramento será realizado entre 19 e 23 de dezembro. Já matrículas para estudantes apenas de ensino fundamental acontecem entre 9 e 20 de janeiro.

Your browser does not support the audio element. Começa semana de matrículas nas escolas municipais da Grande Vitória

Os estudantes de ensinos infantil e fundamental da Serra serão matriculados até a próxima sexta-feira.

O único município em que boa parte do processo será realizado em janeiro é Cariacica. Entre 2 e 13 de janeiro acontecem as matrículas de alunos da rede municipal que solicitaram transferência interna, em creches e escolas. Entre 9 e 14 do mesmo mês será realizado o cadastramento e matrícula de novos alunos.

Rede estadual

A rede estadual termina nesta semana as rematrículas de alunos, além de atender pedidos de transferência interna. As matrículas para novos alunos nas escolas de ensino fundamental e médio serão realizadas entre 16 e 26 de dezembro.

De olho nas datas

Vitória

Até 16/12 - Matrícula para alunos da educação infantil

Janeiro (Sem data definida) - Alunos de ensino fundamental

Vila Velha

Até 16/12 - Matrículas para alunos da educação infantil

Entre 19 e 23 de dezembro - Alunos que vão sair da educação infantil para a fundamental

Serra

Até 16/12 - Matrículas para estudantes de ensino infantil e fundamental

Cariacica

Entre 2 e 13 de janeiro - Matrículas para alunos que solicitaram transferência interna

Entre 9 e 14 de janeiro - Cadastramento e matrícula de novos alunos

Escolas estaduais

Até 16/12 - Rematrícula e transferência interna