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Começa semana de matrículas nas escolas municipais da Grande Vitória

As rematrículas nas escolas municipais já aconteceram. As matrículas variam de acordo com cada município

Publicado em 12 de Dezembro de 2016 às 13:47

Publicado em 

12 dez 2016 às 13:47
Além das festas de fim de ano, o mês de dezembro também é destinado às rematrículas e matrículas nas escolas municipais e estaduais do Estado. Na Grande Vitória, as principais prefeituras já abriram os processos. As rematrículas aconteceram em novembro, enquanto as matrículas e transferências internas acontecem até janeiro.
Em Vitória, até a próxima sexta-feira (16), acontece o período de matrícula para alunos da educação infantil, entre 6 meses e cinco anos de idade. Para estudantes do ensino fundamental, as matrículas acontecem em janeiro, ainda sem data definida.
No município de Vila Velha, as rematrículas também ocorreram em novembro. Até a próxima sexta-feira (16) acontecem as matrículas para crianças nas creches. Para os que vão sair da educação infantil para o ensino fundamental, o cadastramento será realizado entre 19 e 23 de dezembro. Já matrículas para estudantes apenas de ensino fundamental acontecem entre 9 e 20 de janeiro.
Começa semana de matrículas nas escolas municipais da Grande Vitória
Os estudantes de ensinos infantil e fundamental da Serra serão matriculados até a próxima sexta-feira.
O único município em que boa parte do processo será realizado em janeiro é Cariacica. Entre 2 e 13 de janeiro acontecem as matrículas de alunos da rede municipal que solicitaram transferência interna, em creches e escolas. Entre 9 e 14 do mesmo mês será realizado o cadastramento e matrícula de novos alunos.
Rede estadual
A rede estadual termina nesta semana as rematrículas de alunos, além de atender pedidos de transferência interna. As matrículas para novos alunos nas escolas de ensino fundamental e médio serão realizadas entre 16 e 26 de dezembro.
De olho nas datas
Vitória
Até 16/12 - Matrícula para alunos da educação infantil
Janeiro (Sem data definida) - Alunos de ensino fundamental
Vila Velha
Até 16/12 - Matrículas para alunos da educação infantil
Entre 19 e 23 de dezembro - Alunos que vão sair da educação infantil para a fundamental 
Serra
Até 16/12 - Matrículas para estudantes de ensino infantil e fundamental
Cariacica
Entre 2 e 13 de janeiro - Matrículas para alunos que solicitaram transferência interna
Entre 9 e 14 de janeiro - Cadastramento e matrícula de novos alunos
Escolas estaduais
Até 16/12 - Rematrícula e transferência interna
Entre 26/12 e 06/01 - Matrículas para novos alunos

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