Além das festas de fim de ano, o mês de dezembro também é destinado às rematrículas e matrículas nas escolas municipais e estaduais do Estado. Na Grande Vitória, as principais prefeituras já abriram os processos. As rematrículas aconteceram em novembro, enquanto as matrículas e transferências internas acontecem até janeiro.
Em Vitória, até a próxima sexta-feira (16), acontece o período de matrícula para alunos da educação infantil, entre 6 meses e cinco anos de idade. Para estudantes do ensino fundamental, as matrículas acontecem em janeiro, ainda sem data definida.
No município de Vila Velha, as rematrículas também ocorreram em novembro. Até a próxima sexta-feira (16) acontecem as matrículas para crianças nas creches. Para os que vão sair da educação infantil para o ensino fundamental, o cadastramento será realizado entre 19 e 23 de dezembro. Já matrículas para estudantes apenas de ensino fundamental acontecem entre 9 e 20 de janeiro.
Começa semana de matrículas nas escolas municipais da Grande Vitória
Os estudantes de ensinos infantil e fundamental da Serra serão matriculados até a próxima sexta-feira.
O único município em que boa parte do processo será realizado em janeiro é Cariacica. Entre 2 e 13 de janeiro acontecem as matrículas de alunos da rede municipal que solicitaram transferência interna, em creches e escolas. Entre 9 e 14 do mesmo mês será realizado o cadastramento e matrícula de novos alunos.
Rede estadual
A rede estadual termina nesta semana as rematrículas de alunos, além de atender pedidos de transferência interna. As matrículas para novos alunos nas escolas de ensino fundamental e médio serão realizadas entre 16 e 26 de dezembro.
De olho nas datas
Vitória
Até 16/12 - Matrícula para alunos da educação infantil
Janeiro (Sem data definida) - Alunos de ensino fundamental
Vila Velha
Até 16/12 - Matrículas para alunos da educação infantil
Entre 19 e 23 de dezembro - Alunos que vão sair da educação infantil para a fundamental
Serra
Até 16/12 - Matrículas para estudantes de ensino infantil e fundamental
Cariacica
Entre 2 e 13 de janeiro - Matrículas para alunos que solicitaram transferência interna
Entre 9 e 14 de janeiro - Cadastramento e matrícula de novos alunos
Escolas estaduais
Até 16/12 - Rematrícula e transferência interna
Entre 26/12 e 06/01 - Matrículas para novos alunos