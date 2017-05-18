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ABASTECIMENTO

Começa processo de captação de água no reservatório Reis Magos

O investimento soma R$ 70 milhões e vai beneficiar 850 mil pessoas

Publicado em 18 de Maio de 2017 às 19:34

Publicado em 

18 mai 2017 às 19:34
Sistema de abastecimento Reis Magos Crédito: Divulgação Cesan
O sistema de abastecimento de água Reis Magos, Serra, começou o processo de captação nesta quinta-feira (18). O canal – que possui 500m de extensão a céu aberto revestido em concreto – foi aberto para direcionar o fluxo de água do rio até a Estação Elevatória de Água Bruta. Antes de começar a operar, o sistema vai passar por alguns testes.
Começa processo de captação de água no reservatório Reis Magos
A abertura do canal de captação com o rio Reis Magos ocorre para a equalização do fluxo de água. Após a estabilização do nível d’água, será realizada a limpeza do material carreado do rio, a fim de garantir condição para partida das bombas da estação elevatória, que é a próxima etapa do processo de colocação do sistema em operação.
O Sistema Reis Magos consiste na captação de água no rio, adutora e elevatória de água bruta, estação de tratamento, reservatório de cinco milhões de litros, elevatória e adutora de água tratada de 15 quilômetros, com diâmetro de 700 milímetros, que alimentará o reservatório localizado em Serra Sede, tudo já interligado.
De acordo com a Cesan, o novo sistema tem importância fundamental para a segurança hídrica da Grande Vitória, pois vai reforçar o abastecimento do município de Serra com uma produção inicial de 500 litros de água por segundo.
O investimento soma R$ 70 milhões e vai beneficiar diretamente 150 mil pessoas e indiretamente 700 mil, considerando que diminuirá a sobrecarga sobre o Sistema Santa Maria da Vitória. O sistema Reis Magos beneficiará a região de Serra Sede e entorno, com influência na região do Civit.

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