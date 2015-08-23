Após 12 anos de espera, dois dos três acusados de mando da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho sentarão no banco dos réus nesta segunda-feira (24), a partir das 9 horas, no Cineteatro da UVV, em Vila Velha.

O coronel aposentado da Polícia Militar, Walter Ferreira Gomes, e o ex-policial civil Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, vão responder por homicídio qualificado e formação de quadrilha num julgamento que deve durar cinco dias.

Your browser does not support the audio element. - Começa nesta segunda Julgamento de dois dos três acusados de mando - CBNGAZ - 3.41s - 23-08-15.mp3

Um total de sete jurados vai avaliar o destino dos dois. O juiz Marcelo Soares Cunha presidirá o Tribunal do Júri. A partir das 8 horas vão ser distribuídas 200 senhas para quem desejar acompanhar os trabalhos.

O julgamento foi prorrogado em decorrência de diversos recursos que tramitaram até nos tribunais em Brasília. Os mesmos que também prorrogam o júri de um terceiro acusado de mando, o juiz aposentado Antonio Leopoldo Teixeira.

O juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi morto no dia 24 de março de 2003, aos 32 anos, quando chegava em uma academia no bairro de Itapoã, em Vila Velha. A acusação feita pelo Ministério Público Estadual (MPE) aponta que seus executores o aguardavam no local. Alexandre estava armado, reagiu, mas acabou morto.

A ação penal proposta pelo Ministério Público, em 2005, afirma que o juiz Alexandre foi assassinado devido ao trabalho que desempenhava na 5ª Vara Criminal de Vitória - Execuções Penais. Ele, juntamente com os magistrados Rubens José da Cruz e Carlos Eduardo Lemos, denunciou um esquema de corrupção montado supostamente por outro magistrado, Antonio Leopoldo Teixeira. A acusação era de venda de sentenças e benefícios a criminosos.

Teixeira contaria com o apoio de Ferreira e Calu para garantir o esquema. Por isso, os três são acusados como mandantes do crime. Mas, a defesa dos acusados afirma que o crime foi um latrocínio - roubo seguido de morte.

Dez pessoas foram acusadas pelo assassinato do juiz. Sete delas já foram condenadas. Durante o julgamento que começa nesta segunda-feira (24), 14 testemunhas serão ouvidas. As de acusação, arroladas pelo Ministério Público são o delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia; Silvanna Borges de Souza; Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida; Alexandro Santos do Nascimento; e Marciana Rocha de Carvalho.

As testemunhas da defesa do Coronel Ferreira são: o ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga; o deputado federal Fernando Francischini, na época subsecretário estadual de Segurança; Júlio César Lugato; Luiz Sérgio Aurich; Ricardo Sérgio Delgado Falcão.

Já as testemunhas de defesa do Calu são: o delegado da Polícia Civil, André Luiz Cunha; os executores do crime Odessi Martins da Silva Júnior e Giliarde Ferreira; o ex-assistente de acusação Antonio Franklin Cunha; além do perito Mauro Juares Nadvorny.

Esquema de Segurança

Por conta da repercussão do caso, um forte esquema de segurança será montado no local do júri. Além de policiais do 4º Batalhão de Vila Velha, também haverá reforço do BME. Funcionários, alunos e quem precisar visitar a Universidade de Vila Velha (UVV), esta semana irão enfrentar um rigoroso esquema de segurança.

A universidade informou que as aulas e as atividades acadêmicas serão mantidas, normalmente, durante a semana. Mas, para ter acesso ao campus Boa Vista, através das suas portarias, será imprescindível a apresentação de documentos.