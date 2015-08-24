Começa julgamento da morte do juiz Alexandre Martins

Com mais de duas horas de atraso, o juiz Marcelo Soares Cunha deu início aos procedimentos do julgamento do coronel Ferreira e do ex-policial civil e empresário do ramos de granito, Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, por homicídio qualificado e formação de quadrilha.

O juiz fez falas a respeito dos procedimentos e determinou como deve seguir o júri. Além disso, o magistrado foi duro quanto ao uso de aparelhos eletrônicos. "Aqui não é lugar para 'selfie' e, se alguém fizer, será removido", explicou.

Antes do início do julgamento, uma fila de quase 100 pessoas se formou em frente ao Cineteatro da Universidade de Vila Velha (UVV). As pessoas esperavam para acompanhar o júri popular dos acusados do crime de mando no caso do juiz Alexandre Martins, marcado para as 9h.

Designado para presidir o júri, o juiz Marcelo Soares Cunha chegou por volta das 8h e, acompanhado do assessor e da Polícia Militar, entrou pela porta dos fundos do Cineteatro da Universidade.

Um dos acusados, o ex-policial civil e empresário do ramo de granito, Claudio Luiz Andrade Baptista, conhecido como Calu, chegou às 8h12 acompanhado dos pais e dos advogados. Chorando muito durante a entrevista, Calu afirmou que, se os jurados seguirem exatamente o que está no processo, ele deve ser inocentado. "Já sofro há 12 anos com isso", disse.

Marcia de Andrade Batista, mãe de Calu, se mostrou indignada com o julgamento. "O tanto de asneira e inverdade que a gente tem que ouvir. Esse julgamento é uma fraude", se pronunciou.

Outro réu no caso, o coronel aposentado da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira chegou ao cineteatro por volta das 8h30. Em entrevista, Ferreira também alegou inocência. O coronel defende que o crime foi um latrocínio.