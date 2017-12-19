Moradores de Jardim da Penha querem mais incentivo à cultura na Rua da Lama Crédito: Arquivo

A famosa Rua da Lama, em Jardim da Penha, na Capital, será interditada para tráfego de veículos nas noites de terça a sábado. A interdição — que já começa a valer na noite desta terça-feira (19) — faz parte do projeto “Rua Viva”, da Prefeitura de Vitória, e, inicialmente, a previsão é de que os bloqueios ocorram somente no verão.

Com a medida, a prefeitura quer privilegiar a ocupação de pedestres que vão aos bares e restaurantes, além de acabar com a farra de carros de sons que incomodam os moradores do bairro.

Your browser does not support the audio element. Começa fechamento da Rua da Lama para carros durante a noite

A Rua da Lama começa a ser interditada nesta terça-feira (19), no trecho entre a Rua Alziro Zarur e a Rua Tupinambás, numa extensão de cerca de 300 metros, no período de 20h às 5h.

A prefeitura quer fechar outras ruas durante as noites em 2018, como a região da Laminha, trecho que concentra bares na Rua Judite Castelo Leão Ribeiro, em Jardim Camburi, e o trecho de bares e restaurantes entre os bairros República e Mata da Praia. Nos locais onde é implantada a Rua Viva, há atividades culturais, com a programação preparada pelos próprios estabelecimentos.

Na Rua da Lama, a medida será adotada durante todo o período de verão e, se a proposta for bem-sucedida, poderá ser definitiva, como já acontece na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, nos finais de semana.

Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, a prefeitura quer valorizar a ocupação humana no polo gastronômico. "Esse projeto vai na direção daquilo que queremos para a cidade de Vitória. Estamos privilegiando os pedestres, os ciclistas, o uso do espaço ocupado pelas famílias", ressalta Rezende.

O polo gastronômico da Lama tem sido alvo de confusões com carros de som, em festas que acontecem sem autorização da prefeitura. Para o comerciante Diogo Cypriano, o fechamento da rua vai contribuir para trazer mais segurança para os consumidores. "Sempre foi um desejo muito forte meu, na esperança de mudar o conceito da Rua da Lama. Para deixar de ser uma baderna, por falta de organização, e ser um local da cultura, da boemia, dos jovens", destacou ele, que é dono de um bar há dez anos.

Floreiras e bancos passam a decorar a Rua da Lama. As lâmpadas de luzes amareladas ou de vapor de sódio situadas nos postes da Lama e de ruas do entorno foram substituídas por luminárias de led ou vapor metálico, mais eficientes e econômicas.

Além disso, uma iluminação cênica por projetores coloridos foi montada para deixar o local mais atrativo. O prefeito Luciano Rezende contou que, com a repercussão positiva no Triângulo das Bermudas e o início do fechamento da rua em Jardim da Penha, a Prefeitura quer levar o projeto para outros pontos da cidade.

O fechamento da Rua da Lama provoca mudanças no trânsito. Os pontos de táxis no trecho e a linha de ônibus 310 (Santo Antônio/Jardim Camburi), que circula pela via, são remanejados para a rua lateral nos dias e horários de realização da Rua Viva.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Para o lançamento da Rua Viva, nesta terça-feira (19), foi programada uma grande programação cultural, a partir das 19 horas, com as bandas Brazil Dub, Metteoro e Som de Fogueira, além do DJ Zappie Pimentel e uma exposição fotográfica do artista Pepe Silva.

SERVIÇO

Lançamento da Rua Viva na Lama – Terça-feira (19)

19h - Abertura

20h - Brazil Dub

21h - Metteoro

22h - Som de Fogueira

DJ Zappie Pimentel.