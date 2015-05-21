Imagens do circuito de câmeras do condomínio onde morava o diplomata espanhol Jesús Figón e a esposa Rosemery Justino Lopes já estão sob análise da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Os arquivos foram cedidos ao titular da unidade, delegado Adroaldo Lopes, pela síndica do prédio, que fica localizado em Jardim Camburi, Vitória. Outros materiais que podem comprovar a linha cronológica traçada pelo espanhol, em depoimento, até a hora em que ele diz ter matado a esposa, às 6h30 do dia 12 deste mês, também estão com o delegado.São eles: as imagens do restaurante onde o casal comprou os seis latões de cerveja, por volta das 23 horas; a comanda utilizada por Rosemery em uma boate de streaptease na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, onde Jesús alega ter comparecido às 3h30 para comprar mais cerveja; um aparelho de GPS do veículo do diplomata, que ainda não foi analisado; além da gravação telefônica feita pela policial civil aposentada Jaqueline Pina, primeira pessoa para quem o diplomata espanhol telefonou e confessou ter matado a esposa a facadas, por volta das 6h48. Jaqueline foi a primeira a chegar a residência do casal após o ocorrido.

Your browser does not support the audio element. Começa análise das imagens de videomonitoramento do condomínio onde ocorreu a morte da mulher de diplomata espanhol, em Vitória -

Adroaldo Lopes afirma não ter dúvidas de que Jesús matou Rosemery às 6h30 como relatou em depoimento à polícia. Mas precisa comprovar essa linha cronológica. Isso porque, os peritos criminais que chegaram à casa do diplomata espanhol afirmaram, em perícia inicial, que Rosemery morreu pelo menos oito hora antes de ser encontrada pelos policiais, entre 23h e meia-noite. Para esta afirmação, os peritos apontaram a rigidez do corpo da mulher.

Depoimentos

Além das provas materiais oito pessoas já prestaram depoimentos na DHPM. O primeiro a ser ouvido foi o próprio diplomata, seguido do motorista do casal, João Oliveira Pinto; a policial civil aposentada, Jaqueline Pina; o delegado aposentado Sérgio Nascimento Lucas, segundo a estar no apartamento de Jesús antes da perícia; um segurança da boate de streaptease; a síndica do condomínio do casal; o tesoureiro do Alcoólicos Anônimos (AA), onde a discussão entre o casal começou, na noite anterior à morte da mulher; e a médica onde o diplomata alega que levaria Rosemery às 7h45 do dia em que matou a esposa.

A médica confirmou que Rosemery sofria de depressão, segundo o delegado Adroaldo Lopes. "A última consulta da Rosemery foi em janeiro de 2014. Então, há muito tempo. Ela não tinha intimidade com a paciente. Às vezes que a paciente foi lá, foi para tratar de problemas psicológicos mesmo", disse à Rádio CBN Vitória.