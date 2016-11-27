Começa a temporada de pesca oceânica no Espírito Santo

Com a proximidade do verão, a atenção de muitos turistas se volta para o litoral capixaba. No entanto, as praias do Espírito Santo não são a única atração para os visitantes e também para moradores do Estado. Até março de 2017, quem busca por mais adrenalina mar adentro pode aproveitar a temporada de pesca oceânica.

Com a mudança das correntes marinhas e a alteração das temperaturas da água, muitos peixes procurados pelos praticantes da pesca esportiva aparecem no litoral capixaba. Isso acaba atraindo pessoas de diversas partes do Brasil e, também, do mundo.

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Leonardo Menezes, que é sócio diretor de uma empresa especializada em turismo náutico, conta que Vitória se diferencia de outros locais que servem para a pesca oceânica por ser uma capital, com uma boa estrutura. De acordo com ele, a maior parte dos clientes da empresa em que trabalha vem de São Paulo. No entanto, ele também presta serviços para estrangeiros, como americanos e argentinos.

O empresário fala da importância econômica de se investir nesse tipo de turismo. “Existe um estudo da Embratur que mostra quanto um turista de lazer deixa no destino de viagem. Isso é em torno de R$ 300 por dia. Já o turista de pesca, seja nacional ou internacional, deixa, aproximadamente, de R$ 1 mil a R$ 1,1 mil por dia no destino de pesca”, contou.

O advogado Luiz Guilherme Souza, de 56 anos, é praticante da pesca oceânica. Ele é um apaixonado pelo esporte e participa de campeonatos há 35 anos. Segundo Luiz Guilherme, mesmo com pouca visibilidade e com falta de investimentos, a modalidade tem crescido no Espírito Santo. “Aqui no nosso Estado, a cada dia aumenta mais o amor por esse esporte, que é muito agradável. No ano passado, o campeonato mundial foi disputado aqui em Vitória”, disse.

Peixes grandes