Durante cinco dias, quem passar pela Fábrica de Ideias, em Vitória, poderá conhecer de perto as obras de escritores e artistas capixabas, além de ter um panorama da produção contemporânea de arte no Espírito Santo. A segunda edição da Feira Literária Capixaba (Flica) começou nesta quarta-feira (20) e vai até domingo (25).O evento, que reúne debates com escritores, apresentações culturais, oficinas, exposições, histórias para crianças, lançamentos e vendas de livros capixabas tem entrada gratuita. O objetivo é divulgar para a comunidade a riqueza da produção literária e artística do Estado, segundo a organizadora e membro da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, Regina Menezes Loureiro.

Your browser does not support the audio element. Começa a segunda edição da Feira Literária Capixaba

"Nós temos muitos autores que trabalham e produzem no estado, mas que a própria comunidade não conhece. E se não conhece, não valoriza. Temos muitos autores que saem do Espírito Santo para produzir e publicar seus livros em editoras de outros estados, porque aqui não temos uma que faça isso. Então, a feira vem para mostrar que nós existimos, que temos uma produção literária muito rica, com mais de 300 autores cadastrados e catalogados, produzindo livros infantis até livros técnicos e românticos", afirmou.

Mas, não só de literatura vive a Flica, segundo Regina. "A gente considera que a literatura permeia todas as artes, como cinema e teatro. Por isso também encontramos elas por aqui. Muitas artes plásticas são imaginadas na própria literatura, assim como, por exemplo, as ilustrações dos livros", afirmou.

A escritora Tatiana Brioschi, 48 anos, não vai participar da feira como expositora. Mas afirma que vai acompanhar as mesas redondas e prestigiar os colegas autores. Ela frisa a importância do evento. "Os autores geralmente ficam nos bastidores. Escrevem as obras e muitas vezes não são conhecidos do público. Neste tipo de feira eles podem se aproximar dos autores, dos livros. Aqui também não tem só literatura, tem exposição de quadros e artesanato. Isso é superimportante em um estado carente como o nosso", disse.

Neste primeiro dia de evento, estudantes da rede municipal e estadual de ensino fizeram uma visita à feira. A professora Nádia Perez, que acompanhava as turmas integrais da escola Eber Louzada, afirma que é uma forma dos estudantes se aproximarem das raízes culturais do Estado. "Eles sempre tem contato com autores capixabas por meio de outros projetos. Nossa intenção é que todos tenham interesse pela leitura. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito digital. A gente tem feito esse resgate do livro, do ouvir e falar. E um espaço como esse não podemos perder a oportunidade", afirmou.