Motoristas devem ficar atentos. A quatro dias para os desfiles do Carnaval de Vitória, o trânsito do Sambão do Povo já está totalmente interditado a partir dessa segunda-feira (02). A avenida Dário Lourenço de Souza, que é a passarela do samba, fica com o tráfego de veículos entre as ruas Elvira Zílio e Dom Benedito, no bairro Mário Cypreste, até o dia 09 de fevereiro, segunda-feira após o fim de semana de folia.

Your browser does not support the audio element. Começa a interdição do Sambão do Povo para o Carnaval de Vitória

Apenas terão acesso à avenida Dário Lourenço de Souza moradores que precisam utilizar a via para terem acesso às suas casas, comerciantes locais e pessoas que trabalham diretamente na estrutura do evento. Foi realizado um cadastro dos moradores que comprovaram residir na região. Os carros autorizados receberam um cartão de trânsito livre que deve ser apresentado á Guarda Municipal, segundo explicou o secretário municipal de Trânsito, José Eduardo de Oliveira.

"Toda a avenida, a partir do Carmélia, está interditada. Só terão acesso as pessoas que moram nessa região, que têm que acessar por essa via as suas residências, as pessoas que trabalham nas clínicas e empresas nessa avenida, e as pessoas que estão trabalhando diretamente na estrutura do Carnaval, tanto na montagem, quanto o pessoal de apoio e produção do evento", explicou.

A circulação de ônibus municipais e também do Sistema Transcol sofre mudanças com a interferência no trânsito. Desde o dia 1º de dezembro, o ponto final que ficava no Sambão do Povo foi transferido para dentro do Tancredão. Outro ponto que ficava depois do Sambão, na pracinha do antigo cais do hidroavião, foi transferido para a Pracinha de Santo Antônio.

Quanto ao itinerário dos coletivos, as linhas que vêm do Centro de Vitória no sentido Sambão do Povo vão circular na avenida Duarte Lemos, via que passa por cima da passarela do samba, em direção à região da Rodovia Serafim Derenzi. Já as linhas intermunicipais, que pertencem ao Sistema Transcol, vão acessar pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, que é a avenida do Carmélia, passando pela região do Alto Caratoíra e também pela Rodovia Serafim Derenzi, segundo o secretário. A Guarda Municipal estará presente na região para orientar o tráfego de veículos.

"Esses desvios já foram informados, já estão em operação e na região existe uma sinalização indicando as mudanças. A Guarda Municipal é fundamental para que esse desvio dê certo. Ela vai fazer todo o controle de acesso a essa via e também orientar os motoristas que por algum motivo se perderem, para indicar o caminho correto ou o desvio a ser tomado", afirmou.

José Eduardo Oliveira alerta ainda que os foliões deixem os carros em casa e se dirijam para o Sambão do Povo em coletivos ou táxi, devido à dificuldade de estacionamento e à grande circulação de pessoas e veículos na região durante o período de desfiles. O secretário afirmou que foi feito um comunicado às empresas que administram os transportes coletivos intermunicipal e municipal para haver reforço na frota com linhas especiais.