Combustível: Kit gás é opção para motoristas que querem economizar

Kit gás, combustível Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Com os aumentos constantes do preço da gasolina e com o etanol custando, em média, mais de 80% do valor da gasolina, a instalação de kit gás tem sido uma opção para os motoristas que querem economizar com combustível. Na última semana, o litro da gasolina custava, em média, R$ 4,553 no Espírito Santo, enquanto o metro cúbico gás natural veicular saía por R$ 2,79.

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Em uma oficina de Vila Velha, a procura de clientes pela instalação de kits gás aumentou cerca de 50% nos últimos meses, após a disparada dos preços dos combustíveis. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Luciano Carvalho, os clientes precisam esperar mais tempo que o habitual para realizar a alteração. “Antes, o tempo de espera era de 15 dias. Hoje, pode chegar até a 30 dias para fazer a conversão.”

Para quem não quer fazer a conversão, a solução continua sendo abastecer com álcool, que na última semana custava, em média, R$ 3,66 o litro no Espírito Santo, ou a gasolina, que era vendida a R$ 4,55. Nesse caso, o preço do etanol era superior a 80% do valor da gasolina.

Para o consumidor saber qual combustível escolher, é preciso prestar atenção na proporção entre os valores. Se o preço do álcool for superior a 70% do preço da gasolina, não vale a pena optar pelo etanol como explica o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES), Valnísio Hoffmann. “O álcool tem uma eficiência energética equivalente a 70% da eficiência da gasolina. Por isso, a gente utiliza essa relação.”