Combustível: consumidor pode pedir teste antes de abastecer em posto

Crédito: Patrícia Scalzer

Além das leis de trânsito, motoristas também devem ficar atentos aos seus direitos que possuem quando param para abastecer nos postos de combustível. Um exemplo está ligado à qualidade do que será colocado no tanque: para ter certeza que a gasolina não está com percentual de etanol acima do permitido, o cliente pode pedir que seja feito - na hora do abastecimento - o teste da proveta, que indica a quantidade de etanol no combustível. O volume não pode passar de 27%.

De acordo com o superintendente adjunto de Fiscalização do Abastecimento da ANP, Marcelo da Silva, o teste é rápido e é feito por qualquer funcionário do posto.

“Nós pegamos 50ml de gasolina e adicionamos 50 ml de água com sal. Quando isso é misturado, a parte do etanol que está na gasolina separa, fica junto com a água. Assim é possível saber o percentual de etanol que tem ali”, contou.

O consumidor também pode conferir a qualidade do etanol. Marcelo explica que ao lado da bomba de combustível há um vidro, chamado termodensímetro, por onde o combustível passa antes de passar pelas mangueiras das bombas. Esse líquido sempre tem de estar transparente. Se estiver com outra cor significa que há algum problema com o etanol.

Gutemberg Nascimento Crédito: Patrícia Scalzer

No dia a dia, nem todos os motoristas se atentam a esses mecanismos que auxiliam o consumidor na identificação de combustível adulterado. O encarregado de expedição Gutemberg Nascimento, morador de Guarapari, prefere abastecer em Vitória ou Vila Velha. Além do preço, ele diz que há casos de postos na Cidade Saúde que vendem gasolina adulterada. “O preço de lá está muito abusivo, R$0,50 mais caro que em Vitória e é uma gasolina de péssima qualidade”, disse.

O motorista Josemar Sabará diz que abastece em qualquer posto e não se preocupa com preço ou qualidade. “Onde eu estiver se der para parar eu abasteço”contou.