Comboio não seguiu viagem porque motoristas desistiram, diz secretário

Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Os motoristas das 47 carretas que seguiam do Espírito Santo para Uberlândia (MG) para buscar ração para aves e porcos decidiram não seguir viagem no momento em que as forças policiais do Estado iriam atuar para desbloquear a BR 262, em Brejetuba, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). O comboio foi impedido de seguir viagem por caminhoneiros que bloquearam a estrada.

Apesar de o secretário de Segurança Nylton Rodrigues ter dito em entrevista no Palácio Anchieta na tarde desta terça-feira (29) que as negociações duraram cerca de três horas, durante toda a segunda-feira (28), a Sesp informava à imprensa que as negociações da polícia com os manifestantes prosseguiam. Essa informação foi dada, inclusive, no fim da noite de segunda, por volta das 23h.

De acordo com a Sesp, os motoristas das 47 carretas decidiram retornar após a PM esgotar as negociações e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) se posicionar para desobstruir a BR 262 para a passagem dos veículos. Questionado se houve demora para que as forças de segurança atuassem, o secretário Nylton Rodrigues negou.

“Não, nós não podemos ter essa celeridade toda porque antes da utilização do uso progressivo da força, obrigatoriamente, nós temos que esgotar o diálogo. Se as negociações foram esgotadas, não foram à frente, aí, sim, a Polícia Militar pode atuar. É uma doutrina nossa e nós não abrimos mão disso porque queremos resolver através da negociação.”