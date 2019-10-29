"Combate ao crime é maratona, e não corrida de 100 metros", diz Moro no ES

Ministro Sergio Moro durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré

Segundo o ministro, estão sendo realizados os trabalhos da primeira fase do programa "Em Frente Brasil" em Cariacica, que engloba, entre outras ações, a atuação da Força Nacional no município. Nessa fase, Moro afirma que serão intensificados os trabalhos das polícias ostensiva e judiciaria.

O ministro Sergio Moro disse ainda que "retirar o criminoso com investigação eficiente dá resultado. Há uma falácia de que não se resolve criminalidade com investigação e prisão. Resolve sim e igualmente com políticas de outra natureza".

O ministro afirmou que o trabalho da Força Nacional em Cariacica demanda tempo, que "é maratona, e não uma corrida de 100 metros". Na segunda fase, Sergio Moro destacou que será a implantação de políticas sociais que estão sendo desenvolvidas em conjunto com os outros ministérios, e reforçou que o programa tem o objetivo de integração entre os estados.

AÇÕES DA FORÇA NACIONAL PODEM SER PRORROGADAS

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, Centro de Vitória, que o programa do governo federal "Em Frente Brasil" pode ser prorrogado em Cariacica.