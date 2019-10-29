"Combate ao crime é maratona, e não corrida de 100 metros", diz Moro no ES

Sobre o trabalho da Força Nacional em Cariacica, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que o"combate ao crime é maratona, e não corrida de 100 metros". A declaração foi feita durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, Centro de Vitória.
Segundo o ministro, estão sendo realizados os trabalhos da primeira fase do programa "Em Frente Brasil" em Cariacica, que engloba, entre outras ações, a atuação da Força Nacional no município. Nessa fase, Moro afirma que serão intensificados os trabalhos das polícias ostensiva e judiciaria.
O ministro Sergio Moro disse ainda que "retirar o criminoso com investigação eficiente dá resultado. Há uma falácia de que não se resolve criminalidade com investigação e prisão. Resolve sim e igualmente com políticas de outra natureza".
O ministro afirmou que o trabalho da Força Nacional em Cariacica demanda tempo, que "é maratona, e não uma corrida de 100 metros". Na segunda fase, Sergio Moro destacou que será a implantação de políticas sociais que estão sendo desenvolvidas em conjunto com os outros ministérios, e reforçou que o programa tem o objetivo de integração entre os estados.
AÇÕES DA FORÇA NACIONAL PODEM SER PRORROGADAS
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, Centro de Vitória, que o programa do governo federal "Em Frente Brasil" pode ser prorrogado em Cariacica.
Questionado por jornalistas, o ministro explicou que também pode ser estendido o prazo de estadia dos trabalhos da Força Nacional, que faz parte do programa, prevista inicialmente para durar 6 meses em Cariacica, pode ser prorrogada. No entanto, Moro não deu detalhes e nem explicou por quanto tempo seria. O ministro destacou que essa necessidade será avaliada durante as ações do programa no município.