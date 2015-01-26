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GRANDES PROPORÇÕES

Combate a incêndio no Parque da Pedra Azul já dura quase três dias

Mais de 60 homens do corpo de bombeiros trabalham no combate as chamas desde a manhã de sábado

Publicado em 26 de Janeiro de 2015 às 19:27

Publicado em 

26 jan 2015 às 19:27
Já dura quase três dias o combate ao incêndio de grandes proporções que atinge o Parque da Pedra Azul, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. Mais de 60 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no combate as chamas desde a manhã de sábado (24), mas até o momento o fogo não foi controlado.
Combate a incêndio no Parque da Pedra Azul já dura quase 3 dias
Além da equipe por terra, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também é utilizado na operação. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de bombeiros, Jeferson Loureiro Ribeiro, a dificuldade de controlar o fogo se dá porque o local atingido é uma área de relevo irregular e o incêndio acontece na copa das árvores.Ele disse ainda que o helicóptero do Notaer busca água em lagoas próximas ao local para auxiliar no combate às chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros da capital também auxilia nos trabalhos.O Corpo de Bombeiros programou uma interrupção dos trabalhos na noite desta segunda-feira (26) para retomá-los na manhã desta terça (27). Ainda não é possível mensurar a área atingida. O fogo destruiu parte da vegetação de Mata Atlântica, de áreas de preservação permanente.

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