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Fim da greve

Comandante-geral da PM garante que policiais não serão perseguidos

Coronel Nylton Rodrigues afirma que 100% do efetivo está de volta às ruas. Um encontro entre mulheres de PMs e representantes do Estado precedeu o fim da greve

Publicado em 25 de Fevereiro de 2017 às 17:00

Publicado em 

25 fev 2017 às 17:00
O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues, confirmou o fim da greve na corporação. Durante a paralisação quase 200 assassinatos foram registrados. Coronel Nylton afirmou que 100% dos policiais voltaram a responder às escalas de serviço. Em entrevista, o comandante pediu desculpas à sociedade pelo ocorrido nas últimas semanas. O coronel aproveitou a oportunidade, também, para garantir que nenhum militar será perseguido. O retorno ao trabalho pode ser importante para a defesa dos policiais, de acordo com o comandante da PM.
Comandante-geral da PM garante que policiais não serão perseguidos
“Não haverá qualquer tipo de perseguição, a instituição não quer isso. Nós estamos recebendo de volta os nossos policiais militares que sempre trabalharam em defesa da sociedade. O retorno desses policias é um grande instrumento caso estejam respondendo algum processo administrativo, ou inquérito policial militar. É algo importantíssimo para a defesa deles. A nossa prioridade absoluta é fazer com que a normalidade seja restabelecida”, afirmou.
De acordo com coronel, os policiais que foram transferidos, assim que se apresentarem, poderão retornar às suas unidades de origem em até 45 dias. Quanto à futura organização das unidades da PM, o governo se comprometeu em não transferir policiais da Grande Vitória para o interior.
Em uma diferença de horas, um encontro entre mulheres de PMs e representantes do Estado precedeu o fim da greve neste sábado (25). Uma manifestação delas, durante três semanas, impediu a saída de viaturas dos quartéis, dando origem à greve. Uma nova reunião com representantes das mulheres e do Governo será realizada na quinta-feira (2) para negociar pedidos feitos pelos familiares dos policiais.

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