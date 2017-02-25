O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues, confirmou o fim da greve na corporação. Durante a paralisação quase 200 assassinatos foram registrados. Coronel Nylton afirmou que 100% dos policiais voltaram a responder às escalas de serviço. Em entrevista, o comandante pediu desculpas à sociedade pelo ocorrido nas últimas semanas. O coronel aproveitou a oportunidade, também, para garantir que nenhum militar será perseguido. O retorno ao trabalho pode ser importante para a defesa dos policiais, de acordo com o comandante da PM.

Your browser does not support the audio element. Comandante-geral da PM garante que policiais não serão perseguidos

“Não haverá qualquer tipo de perseguição, a instituição não quer isso. Nós estamos recebendo de volta os nossos policiais militares que sempre trabalharam em defesa da sociedade. O retorno desses policias é um grande instrumento caso estejam respondendo algum processo administrativo, ou inquérito policial militar. É algo importantíssimo para a defesa deles. A nossa prioridade absoluta é fazer com que a normalidade seja restabelecida”, afirmou.

De acordo com coronel, os policiais que foram transferidos, assim que se apresentarem, poderão retornar às suas unidades de origem em até 45 dias. Quanto à futura organização das unidades da PM, o governo se comprometeu em não transferir policiais da Grande Vitória para o interior.