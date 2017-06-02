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Reajuste salarial

Comandante geral da PM diz que reajuste "virá no momento certo"

Assomes afirma que os cerca de 10 mil PMs estão sem reajuste desde 2014, quando foi oferecido o reajuste de 4,5%, valor inferior a inflação daquele ano

Publicado em 02 de Junho de 2017 às 19:16

Publicado em 

02 jun 2017 às 19:16
Coronel Nylton Rodrigues, comandante da Polícia Militar Crédito: Ricardo Medeiros
Depois da Associação de Oficiais do Espírito Santo (Assomes) anunciar que vai iniciar uma campanha para pedir reajuste salarial para os policiais militares do Estado, o comandante geral da PM, coronel Nilton Rodrigues, afirmou que o governo está sensível com a questão e que o reajuste dos militares é uma das prioridades do governo. Porém, coronel Nilton destaca que o reajuste salarial “virá no momento certo”.
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A Assomes afirma que os cerca de 10 mil PMs estão sem reajuste desde 2014, quando foi oferecido aos militares o reajuste de 4,5%, valor inferior a inflação daquele ano. Essa situação, inclusive, motivou uma paralisação da categoria em fevereiro deste ano.
> Câmeras vão ajudar a achar fugitivos
Para a o tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, presidente da Assomes, o policial capixaba está desmotivado para trabalhar e isso pode acabar refletindo nos números da segurança pública. Porém, coronel Nilton rebateu essa afirmação. “Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nosso policial é responsável, quando ele está trabalhando, ele está cumprindo a missão de proteger a sociedade. A missão que temos não é afetada. É claro que todos nós queremos reposição salarial, merecemos. Mas isso não quer dizer que o policial terá uma postura irresponsável de não cumprir com o papel dele, de não cumprir com o juramento de proteger o cidadão de bem”, afirmou.
> Cabos e soldados são contra regularização de trabalho em folgas
O comandante geral da PM afirmou que o pedido de reajuste dos militares não pode ser analisado isoladamente, pois, é preciso fazer um estudo baseado também nos demais servidores. Além disso, o país passa por um momento de crise na economia. “A luta é para o Estado continuar com as contas organizadas, para depois a valorização vir, para vir a reposição salarial no momento certo”, disse.
Na próxima semana, uma audiência entre associações e Governo do Estado, mediada pelo Ministério Público Estadual (MPES) vai discutir um possível reajuste para os policiais militares. Sobre a audiência, coronel Nilton afirmou não saber se o estado fará alguma proposta para a categoria, pois, ele não faz parte da comissão.

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