Comandante geral da Polícia Militar coronel Alexandre Ramalho. Governo do Estado entrega novas viaturas para a Polícia Militar Crédito: Fred Loureiro| Secom

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, fez duras críticas à proposta do governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de autorizar policiais a "abaterem" criminosos que estiverem portando fuzis, sem que haja nenhum tipo de responsabilização.

Durante uma cerimônia de formatura de um curso de aperfeiçoamento de oficiais, que ocorreu no Palácio Anchieta, na manhã desta terça-feira (13), Ramalho afirmou, em seu discurso, que a medida desrespeita os Direitos Humanos.

"Isso é muito sério e seria muito fácil se pudéssemos resolver assim. Mas isso não traz à luz do respeito dos Direitos Humanos. Temos que primar pela educação, por cursos profissionalizantes", opinou.

Your browser does not support the audio element. Comandante da PMES critica proposta sobre abater criminosos com fuzis

O comandante da PM não citou o nome do governador eleito do Rio, mas falou da proposta e disse que as autoridades tinham que tomar cuidado com medidas populistas que foram anunciadas durante as eleições.

Na saída da cerimônia, a reportagem da CBN Vitória abordou o comandante da PM, que reforçou o posicionamento e disse que a proposta é ilegal. "A legislação não nos permite atuar dessa forma. Temos as excludentes de ilicitudes. As únicas que se avizinham da atuação policial lá na ponta é a legítima defesa, de outrem ou do próprio policial militar. Mas isso não nos dá o direito de identificar o sujeito com fuzil e abater. Nós entendemos que temos que ter propostas que valorizem os Direitos Humanos e avancem no campo da educação", destacou.