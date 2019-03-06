Com três meses, rodovia Leste-Oeste apresenta vários problemas

Leste-Oeste: rodovia tem vários problemas, como falta de sinalização e de iluminação Crédito: Caíque Verli

Na próxima sexta-feira (8), a rodovia Leste-Oeste completa três meses de inauguração. Mas apesar desse pouco tempo, a rodovia, que demorou 11 anos para ser entregue, já apresenta alguns problemas. Entre eles, estão os desníveis no asfalto e falta de sinalização em alguns trechos, como na parte que dá acesso ao Vale Encantado, em Vila Velha.

Outro problema é que a rodovia foi entregue sem iluminação e continua às escuras. O atendente de farmácia Marcelo Schiffer, de 21 anos, diz que é difícil se localizar na rodovia devido à falta de placas informativas: "Quem não conhece não vai ver placa, não vai ver iluminação nenhuma. Essa parte do viaduto (em Cariacica), para você fazer o contorno, se você não conhecer muito bem lá, não vai sair de lá e vai ficar rodando, rodando".

O caminhoneiro João Batista que usa a rodovia com frequência reclama que a falta de iluminação e sinalização coloca em risco a vida dos pedestres e motoristas. "Corre um risco constante de perder até a vida. Se com sinalização, as pessoas não respeitam, imagina sem ela", protesta.

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O motorista de aplicativo Gleidson Gomes critica o fato da obra ter sido entregue "incompleta". "Um valor bem alto que foi investido e a infraestrutura não foi no valor que foi investido. Quem anda ali precisa ter muito cautela", pontua.

A Leste-Oeste é uma rodovia estadual que liga Vila Velha a Cariacica. Procurado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) garantiu que vai reforçar a sinalização da rodovia, mas disse que a iluminação é uma responsabilidade das prefeituras.

A prefeitura de Vila Velha disse que as tratativas com o Governo do Estado já estão sendo feitas para promover a instalação da iluminação na Rodovia Leste Oeste, mas afirmou que não há ainda um cronograma definitivo.

Já a administração de Cariacica alegou que a execução desta obra para a iluminação da Rodovia faz parte de um acordo com o executivo estadual e que está aguardando as definições relacionadas aos convênios do Governo do Estado.