O trânsito na Grande Vitória ficou complicado na manhã desta quinta-feira (17), devido a uma ocorrência na Terceira Ponte, que interrompeu o tráfego. Por conta disso a quantidade de veículos que saíram de Vila Velha por meio da Segunda Ponte e da Cinco Pontes aumentou muito e o trânsito deu um nó na Grande Vitória. Ao mesmo tempo, uma megaoperação policial interrompeu o fluxo em uma das principais avenidas na Capital. Devido a isso, muitas pessoas se atrasaram para seus compromissos. No Aeroporto de Vitória, vários passageiros não conseguiram chegar a tempo para embarcar em voos no período da manhã.

Your browser does not support the audio element. Com trânsito engarrafado na Grande Vitória, passageiros perdem voos

Teve gente que esperou mais de cinco horas no aeroporto para embarcar em outro voo. Como foi o caso da aposentada Angela Tejo, de 50 anos, que foi para Brasília e só conseguiu remarcar a viagem para 14h30. Angela precisou de uma conexão para São Paulo, pois não havia voo direto. “Cheguei no aeroporto 9h15, mas por dez minutos perdi o voo. Eu vou para Brasília ver minha mãe, não tem compromisso. O chato é ficar aqui no aeroporto até tarde, porque tudo é muito caro”, destacou.

Angela Tejo viajou para Brasília e esperou mais de cinco horas no Aeroporto de Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O empresário Jovani Brambati, de 46 anos, viaja com a família para Gramado, no Rio Grande do Sul, e atrasou o passeio em cinco horas porque não conseguiu atravessar a Terceira Ponte. Ele saiu de Guarapari junto com a família. “Nós ficamos 35 minutos na entrada da Terceira Ponte, aí optamos por passar pelo Centro de Vitória. Mesmo assim perdemos o voo. Vamos atrasar nosso passeio em cinco horas, então acaba sendo ruim”, disse.

A dona de casa Cássia Cardoso, de 35 anos, viajou para o Maranhão, no Norte do país, por causa da morte do pai, que morava naquele estado. Cássia chegou em cima da hora por causa do trânsito de Cariacica até o Aeroporto de Vitória. “Eu estava ‘aérea’ por causa do falecimento do meu pai e acabei passando em outro guichê. E também por causa do trânsito eu cheguei bem acima da hora”, lamentou.