Com rotativo, sobram vagas de estacionamento na Cidade Alta

Os primeiros dias de funcionamento do estacionamento rotativo na Cidade Alta têm sido de vagas sobrando na região. Um cenário bem diferente do que o motorista enfrentava: antes, era praticamente impossível conseguir estacionar por lá.

Your browser does not support the audio element. Com rotativo, sobram vagas de estacionamento em Cidade Alta

O rotativo começou a funcionar na segunda-feira (12), com mais de 300 vagas. Em uma ronda pelas ruas do bairro, a CBN constatou que muitas vagas estavam vazias.

Apesar da vantagem de se encontrar vagas para estacionar, o rotativo não é unanimidade. O médico Jairo Ribeiro defende que os profissionais da área da saúde do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo(AFPES) tenham vagas reservadas.

“O parquímetro tem dois lados, o primeiro é que o lado positivo que você encontra vagas. Agora, para nós médicos, é o seguinte: às vezes, um colega médico está operando lá, fazendo uma cirurgia grande. Ele vai ter que largar, pegar o aplicativo para ficar mudando?”, questiona.

O médico Jairo Ribeiro comenta sobre rotativo em Cidade Alta Crédito: Caíque Verli

Os flanelinhas também não ficaram satisfeitos. A Prefeitura prometeu reforço de guardas e policiais para que não haja conflito com os flanelinhas. Eles continuam atuando no bairro, mas afirmam que não têm conseguido ganhar praticamente nada.

Cláudio Soares, flanelinha que trabalha na região há 40 anos, diz que mal consegue pagar o transporte para voltar para casa.

“A gente não tem estudos. Muita gente vive disso aqui há 10, 40 anos. Eu pago meu aluguel e o aluguel vai atrasar porque o pessoal que ajudava a gente parou de ajudar”, reclama.

Cláudio Soares comenta sobre rotativo em Cidade Alta Crédito: Caíque Verli