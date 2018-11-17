Com risco de desabamento, Mercado da Capixaba está interditado

Moradores cobram restauração do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Patrimônio histórico e cultural de Vitória, o prédio do Mercado da Capixaba, no Centro da capital, está interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento parcial da estrutura, que se encontra em estado de abandono. Moradores da região fizeram um "abraçaço" no prédio na manhã deste sábado (17), em protesto pela restauração do espaço, que foi inaugurado na década de 1920 e tombado, em 1983.

A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros interditaram o imóvel. Em uma vitoria feita há três semanas, a Defesa Civil Municipal constatou os mesmos problemas e manteve a interdição. No telhado metálico, os agentes identificaram vários pontos de corrosão. A equipe da Defesa Civil observou ainda uma parede do lado esquerdo muito insalubre, manchada, que corre o risco de ter um colapso por causa da umidade. Há também rachaduras e janelas quebradas. A área externa, no entanto, não foi isolada porque não houve necessidade, de acordo com o resultado da vistoria porque o risco de desabamento é interno.

AMBIENTE NÃO É SEGURO

Vários artesãos e lojistas foram notificados para deixar o local, segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Jonathan Jantorno. Uma loja de material esportivo, no entanto, ainda não saiu do prédio e seu proprietário foi multado por resistir a deixar o local.

"Com o intuito de preservar a vida de quem está comercializando seus produtos e dos clientes, a Prefeitura decidiu, por causa dessa falta de segurança estrutural e também de combate a incêndios, fazer a interdição do imóvel. Hoje aquele ambiente não é seguro para o funcionamento de um comércio", disse o coordenador.

A Associação de Moradores do Centro de Vitória organizou uma manifestação para cobrar que a Prefeitura restaure o prédio. Cerca de 30 moradores pregaram faixas com escritos de socorro na estrutura e, de mãos dadas, deram um abraço simbólico em uma das paredes do prédio. Presidente da Associação, Lino Feletti disse que a comunidade está decepcionada com o abandono do Mercado.

"Esse espaço está abandonado pelo poder público já faz um bom tempo, quase 20 anos. Moro em Vitória há 14 anos e nunca houve nenhuma manutenção nesse período", reclamou.

Moradora do Centro, a poeta Kall Rodrigues teme que a estrutura desabe e machuque pedestres na calçada.

"Tem o risco de desabamento para os próprios moradores que passam na calçada. Pode cair um pedaço do teto na nossa cabeça e aí? Quem vai olhar por nós?", questionou.