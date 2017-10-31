Com Reforma Trabalhista, restaurante oferece trabalho a R$4,45 a hora

Um anúncio de vagas de trabalho intermitente em Vitória chamou a atenção e gerou polêmica. Muitos criticaram o valor oferecido, de R$ 4,45 por hora trabalhada e o fato de o trabalhador não ter garantia de receber um valor fixo no fim do mês. Os que são a favor da modalidade de contratação acreditam que ela pode aumentar a oferta de trabalhos formais. Por outro lado, há quem avalie que o trabalho intermitente não foi bem regulamentado na Reforma Trabalhista.

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, Valério Soares Heringer, afirma que a incorporação do trabalho intermitente na legislação brasileira deixou brechas e que isso trará insegurança tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores.

Heringer defende que esse modelo de contratação deve passar por uma revisão legislativa. De acordo com o procurador, há dúvidas importantes como a concessão de férias para esses trabalhadores e sobre as rescisões contratuais. “A reforma não disciplinou o modo como se rescinde um contrato desse. Vai ou não pagar aviso prévio? Como vão ser os proporcionais de férias? Qual a base de cálculo? O texto da reforma já fala contra o instituto. É lamentável que tenha disciplinado apenas parcialmente essa figura do trabalho intermitente.”

Para o advogado Alberto Nemer, muitos empresários podem optar por essa nova modalidade, principalmente aqueles que têm negócios como restaurantes ou bares. Nemer acredita que essa alternativa pode colaborar para que muitas pessoas saiam da informalidade.

Algumas críticas a respeito do anúncio diziam que a proposta era indigna e ressaltavam que o valor oferecido por cinco horas de trabalho era inferior ao de um prato em um dos restaurantes. “Indigno é não ter trabalho, é trabalhar à margem da lei, não ter a proteção da CLT. É uma aposta, principalmente, para tirar diversos trabalhadores da informalidade. Então, o trabalho intermitente vai poder propiciar a essas pessoas terem toda a proteção que a CLT oferece”, ressaltou Nemer.