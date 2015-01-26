Com rainha de bateria japonesa, Tradição Serrana leva ondas do rádio para o Sambão do Povo

Leandro Nossa

Reportagem especialAs ondas do rádio vão invadir o Sambão do Povo na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Na sexta-feira (6), abrindo as apresentações do Grupo Especial B, a Tradição Serrana vai homenagear a história do rádio no Espírito Santo e relembrar grandes nomes e emissoras capixabas. Com o enredo “Entra no Ar e na Avenida: Rádio Tradição com os radialistas e o Povão”, a escola da Serra pretende fazer um bom desfile e se manter no Grupo Especial, para onde subiu no ano passado.

Your browser does not support the audio element. Especial - Carnaval 2015 - Leandro Nossa - Tradição Serrana - 3.53s - 26-01-15

Além de fazer menção a grandes personagens da história do rádio no Espírito Santo, a Tradição Serrana também traz uma grande novidade que vai chamar a atenção de quem acompanhar seu desfile. A rainha de bateria da escola e uma das porta-bandeiras vêm de Tóquio, no Japão. As japonesas Sayuri Kame e a rainha da bateria Kokomayzaque serão os destaques da agremiação.

Segundo o carnavalesco da escola, Wilson Vila Flor, as orientais têm samba no pé e vão manter o carnaval da escola em alta. “Temos nossa rainha de bateria vindo de Tóquio. Lá eles têm cinco escolas de samba e elas virão para cá. Sambam bem sim, um grupo de profissionais do Rio de Janeiro faz um trabalho e os ensinam a sambar”, disse.

A Tradição Serrana é a caçulinha das escolas do Grupo Especial. Fundada em 2000, completará 15 anos debutando na avenida, mas sem muito luxo e glamour. De acordo com o presidente da escola, Jasson Gomes, a intenção é fazer um desfile bonito e eficiente para se manter no Grupo Especial, mas sem esbanjar muito devido aos problemas financeiros da agremiação.

“Temos uma grande expectativa de ser o quinto colocado ou até terceiro, para continuar no Grupo Especial B. Vamos homenagear os radialistas daqui, quem já foi e quem é, passear pela história do rádio até chegar a Carmem Miranda”, contou.

Além de trazer integrantes do Japão, a Tradição Serrana traz outra peculiaridade e uma grande responsabilidade. É a única agremiação do município da Serra no Grupo Especial. “A responsabilidade é triplicada. Nós representamos a Serra, por isso, a responsabilidade é grande, mas vamos representar bem o município”, contou o presidente.

A azul, branco e vermelho de Feu Rosa leva 1.200 componentes ao Sambão do Povo, divididos em 16 alas. O desfile é o primeiro da sexta-feira, 6 de fevereiro.