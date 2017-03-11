Com poucas filas, vacinação em Vitória e na Serra teve atendimento rápido

Um cenário diferente do começo da vacinação contra a febre amarela na Grande Vitória, o Dia D de imunização contra a doença foi tranquilo no sábado (11) em Vitória e na Serra. Na Capital, era previsto que mais de 27 mil pessoas procurassem pela proteção. Durante a manhã, a Arena Vitória e a Ufes, principais pontos de vacinação, estavam vazios e sem filas. Na Serra havia filas, mas com atendimento rápido.

O professor de Educação Física Eduardo Quedevez, de 43 anos, conseguiu vacinar dois dos quatros filhos e não demorou menos de dez minutos na Arena Vitória, local que disponibilizou 7 mil doses para a população. “Tentei por três vezes sem sucesso, inclusive na Ufes, mas não consegui ficar muito tempo por ter filho pequeno. Mas hoje está tranquilo, diferente de sábado passado”, relata.

Na Ufes, foram 3,7 mil doses disponíveis, mas a procura foi bem baixa. Fila mesmo só de idosos que iriam pegar laudo com médicos que faziam plantão no local. A aposentada Miriam Araújo, de 79 anos, aproveitou a tranquilidade para se vacinar na instituição. “Eu estou aposentada, mas trabalho em loja com minha fila. Achei melhor vir hoje para ela me trazer”, explica.

Your browser does not support the audio element. Com poucas filas, vacinação em Vitória e na Serra teve baixa procura neste sábado

Segundo a prefeitura, mais de 60% do público-alvo já foi alcançado na Capital. São mais de 360 mil pessoas que podem tomar a vacina e o objetivo é atender 80% ainda neste mês. No sábado, outros pontos também abriram sem registro de filas.

Serra

Na Serra, as unidades de saúde estavam com demanda, mas as filas andavam rápido. Na unidade de Boa Vista, quase mil pessoas foram vacinadas em menos de uma hora. Em Novo Horizonte, o supervisor de TI Felipe Barbosa Matos, de 30 anos, enfrentou fila, mas só por quinze minutos. “Eu esperei passar a correria da vacinação para vir no sábado que está um pouco mais tranquilo”, explica.