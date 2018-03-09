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Manhã de cão

Com pontos de alagamento, trânsito dá um nó entre Serra e Vitória

Principais ruas de acesso entre os municípios tiveram pontos de acúmulo de água

Publicado em 09 de Março de 2018 às 13:51

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 mar 2018 às 13:51
Ponto de alagamento na Norte-Sul Crédito: Reprodução/ Vídeo Caíque Verli
A manhã desta sexta-feira (09) não foi fácil para os motoristas que precisaram se deslocar entre Serra e Vitória. As principais ruas de acesso entre os municípios tiveram pontos de acúmulo de água e lentidão antes mesmo das 9h da manhã.
Um dos principais acessos, a Avenida Norte-Sul teve um ponto de alagamento logo após um shopping no sentido Serra. Os motoristas tiveram que passar em apenas uma faixa, o que deixou o trânsito congestionado. A mesma avenida tinha várias poças d'água, exigindo atenção redobrada dos condutores. No Sentido Vitória, na altura de Jardim Limoeiro, o trânsito também ficou parado. Na ES 010, o cenário não foi diferente: muita lentidão para quem seguia para Vitória. Também teve pontos de alagamento em Jardim Limoeiro, Praia de Carapebus, Chácara Parreiral e José de Anchieta II.
A BR 101 no sentido Vitoria também teve congestionamentos nos dois sentidos, principalmente para quem seguia para a capital- a fila de carros chegou na altura de Laranjeiras.
Para piorar a situação na rodovia federal, uma carreta-prancha colidiu em um carro de passeio, próximo à entrada de Jardim Tropical. O acidente não teve feridos graves, mas causou congestionamento também no sentido Norte. 
Acidente causou lentidão na BR 101, na Serra, na manhã desta sexta-feira (09) Crédito: Caíque Verli | CBN
Vários semáforos da ES 010, de Jardim Limoeiro e de Laranjeiras ficaram apagados ou piscando no amarelo, aumentando a confusão no trânsito. Por nota, a Prefeitura da Serra informou que as equipes técnicas estão fazendo os reparos necessários. 
Veja pontos de alagamentos

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