Com policiamento nas ruas, praias de Guarapari lotam no domingo de carnaval

Praias cheias, policiamento nas ruas e comerciantes lucrando. Nas praias de Guarapari, este seria apenas o cenário de mais um domingo de carnaval movimentado. Mas este domingo foi especial por representar a volta à normalidade após o fim da paralisação da Polícia Militar no Estado. Muitos turistas marcaram presença, mas houve quem pensou em desistir de vir ao Espírito Santo por causa da crise na segurança.
O microempresário Gilberto Almenara, de 36 anos, mora no Rio de Janeiro e sempre vai à Guarapari. Ele vai passar 15 dias na Praia do Morro, mas não viria se a situação não tivesse melhorado. “Alugamos um apartamento aqui. Cheguei na sexta-feira porque as coisas se normalizaram no Estado”, acrescentou.
Com volta do policiamento, praias de Guarapari ficam cheias no domingo de carnaval
Segundo comerciantes e donos de quiosques houve prejuízo com vários finais de semana sem movimento. Vanessa de Souza, de 36 anos, vende queijo empanado nas praias e voltou a trabalhar só neste domingo (26). “Eu comprei muito queijo, mas nem trabalhei. Mas com o policiamento voltando muitos mineiros ficaram sabendo e vieram. Vou ver se tiro agora o prejuízo”, acrescentou.
Mesmo assim, nem tudo voltou ao normal ainda. É o que diz o comerciante Alcir Tavares, de 52 anos. Ele tem dois apartamentos e aluga durante o Carnaval, mas nesse ano a procura de turistas na folia não foi a mesma. “Eu deixe de alugar dois apartamentos esse ano. 40% do povo que viria para cá foi para outro lugar. Acho que estaria mais lotado. Tem vaga para estacionar e sem engarrafamento”, disse.
Falta d'água
Outro problema muito recorrente e relatado por turistas em Guarapari durante o verão era a falta d'água. Neste ano, no entanto, a situação parece estar tranquila. O comerciante Edcarlos Fracalossi, de 27 anos, mora em Cariacica, mas tem apartamento na cidade. Ele afirma que ainda não faltou água.
“Todo ano faltava água. Tinha que chamar o caminhão pipa. Mas nesse ano, até agora, não tive problemas”, comemora. O carnaval oficial de Guarapari, com blocos e marchinhas, foi programado este ano para ser no Centro e na Praia do Morro, sempre partir das 18 horas. A programação termina nesta terça-feira (28).