Com policiamento nas ruas, praias de Guarapari lotam no domingo de carnaval

Praias cheias, policiamento nas ruas e comerciantes lucrando. Nas praias de Guarapari, este seria apenas o cenário de mais um domingo de carnaval movimentado. Mas este domingo foi especial por representar a volta à normalidade após o fim da paralisação da Polícia Militar no Estado. Muitos turistas marcaram presença, mas houve quem pensou em desistir de vir ao Espírito Santo por causa da crise na segurança.

O microempresário Gilberto Almenara, de 36 anos, mora no Rio de Janeiro e sempre vai à Guarapari. Ele vai passar 15 dias na Praia do Morro, mas não viria se a situação não tivesse melhorado. “Alugamos um apartamento aqui. Cheguei na sexta-feira porque as coisas se normalizaram no Estado”, acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Com volta do policiamento, praias de Guarapari ficam cheias no domingo de carnaval

Segundo comerciantes e donos de quiosques houve prejuízo com vários finais de semana sem movimento. Vanessa de Souza, de 36 anos, vende queijo empanado nas praias e voltou a trabalhar só neste domingo (26). “Eu comprei muito queijo, mas nem trabalhei. Mas com o policiamento voltando muitos mineiros ficaram sabendo e vieram. Vou ver se tiro agora o prejuízo”, acrescentou.

Mesmo assim, nem tudo voltou ao normal ainda. É o que diz o comerciante Alcir Tavares, de 52 anos. Ele tem dois apartamentos e aluga durante o Carnaval, mas nesse ano a procura de turistas na folia não foi a mesma. “Eu deixe de alugar dois apartamentos esse ano. 40% do povo que viria para cá foi para outro lugar. Acho que estaria mais lotado. Tem vaga para estacionar e sem engarrafamento”, disse.

Falta d'água

Outro problema muito recorrente e relatado por turistas em Guarapari durante o verão era a falta d'água. Neste ano, no entanto, a situação parece estar tranquila. O comerciante Edcarlos Fracalossi, de 27 anos, mora em Cariacica, mas tem apartamento na cidade. Ele afirma que ainda não faltou água.