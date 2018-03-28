Com novo aeroporto, Transcol terá mudanças; veja o que muda

Para atender a demanda de passageiros do novo Aeroporto de Vitória, serão criadas a partir da sexta-feira (30) duas novas linhas de ônibus do sistema Transcol, que vão passar pela avenida Adalberto Simão Nader, onde ficará localizada a nova entrada do terminal.
Com novo aeroporto, Transcol terá mudanças. Saiba o que muda
A linha 541 vai seguir do Terminal Vila Velha a o Terminal de Carapina, passando pela Simão Nader. Já a 539 fará o percurso entre os terminais de Carapina e de Jardim América, também via Adalberto Simão Nader.
Os novos ônibus sairão a cada 35 minutos dos terminais, nos horários de pico, e a cada 50 minutos nos outros horários, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, as partidas acontecerão a cada 50 minutos. A linha 541 sairá do Terminal Vila Velha, passando pela Terceira Ponte e pelas Avenidas Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader, onde entra no aeroporto. De lá, a linha segue pela Avenida Norte Sul até o Terminal Carapina.
Já a linha 539 partirá do T. Carapina, passando pelas Avenidas Norte Sul e Adalberto Simão Nader, com destino ao aeroporto. De lá, o ônibus segue pelas Avenidas Fernando Ferrari, Nossa Senhora da Penha, Vitória, Jerônimo Monteiro, até o Terminal Jardim América.
Além das linhas 541 e 539, a Infraero vai disponibilizar espaço para que veículos de outras quatro linhas do Sistema Transcol tenham partidas, saindo do Aeroporto Eurico Salles, no pico da tarde, nos dias úteis. Ao todo, serão 49 partidas. São elas:
505 - T. Laranjeiras, / T. Itacibá, via Camburi / Beira-Mar, a partir das 15h até as 18h30;
515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira-Mar, a partir das 15h50 até as 17h12
523 – T. Jacaraípe / T. Jardim América, via Beira-Mar, a partir das 15h45 até as 16h50
572 - T. Laranjeiras / T. São Torquato, via Camburi / Beira-Mar, partir das 15h45 até as 18h30
Além das novas linhas do Transcol, uma outra expectativa é o aumento no número de voos no Aeroporto de Vitória. O secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, explicou que já negocia a redução de impostos para as empresas aéreas, desde que elas ofertem mais opções de voos para os capixabas.
"Com a contrapartida, com essa possibilidade de expansão do aeroporto, sentei com o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas e ele garantiu que tem como a gente costurar redução do imposto de querosene é casado com essa contrapartida", disse Funchal.
Assim que o novo Aeroporto de Vitória começar a operar, na próxima sexta-feira (30), haverá mudanças também no transporte público municipal. A linha 123 é a que vai atender quem precisa chegar ou sair do novo Eurico de Aguiar Salles. Atualmente, essa linha já existe, mas o seu ponto final fica no Bairro República. Agora, o primeiro e o último ponto ficarão no aeroporto.