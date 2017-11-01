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Transparência

Com nova regra, motorista poderá saber nome de agente que o multou

A resolução 709 foi publicada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 14:40

Publicado em 

01 nov 2017 às 14:40
Crédito: Reprodução | Internet
O motorista que quiser saber quem foi o agente que o multou vai poder fazer isso com apenas uma pesquisa rápida. É que uma regra vai obrigar agentes de Guardas Municipais, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) a publicarem os nomes dos agentes e matrículas nos sites dos órgãos.
A resolução 709 foi publicada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Hoje, as multas têm apenas a identificação do agente ou do policial por meio de uma matrícula. Com essa divulgação, será fácil pesquisar os nomes dos agentes após levar uma multa.
O intuito do Contran é ampliar a transparência nos processos de infração de trânsito, mas para o presidente do Sindicato dos Servidores das Guardas e dos Agentes Municipais de Trânsito do Estado (Sigmates), Eduardo Amorim, a divulgação pode gerar riscos para os agentes. “Nós já somos ameaçados não tendo equipamentos necessários para prover a nossa própria segurança. Se não tivesse como chegar ao servidor através da matrícula, a gente ia querer transparência. Com meu nome, você acha meu endereço e expõe não só a mim, mas a minha família”, explicou.
O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, não acredita que muita coisa deve mudar. Segundo ele, quem não concorda com uma multa em Vitória já pode recorrer na ouvidoria por meio da matrícula do agente. Em Vitória são 247 agentes que terão os nomes divulgados ainda este mês. “As pessoas que por acaso se sentem injustiçadas podem pedir os recursos, que são variáveis. Não temos problemas e acredito que não vamos ter problemas com essa resolução do Contran”, acrescentou.
A medida passa a valer a partir da data de publicação, na última segunda-feira (30). O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) limitou-se a dizer que irá cumprir a resolução. A Polícia Militar não se posicionou até o fechamento sobre como será a aplicação da resolução com o Batalhão de Trânsito que atua no Espírito Santo.

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