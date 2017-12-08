bafometro.jpg Crédito:

O motorista que estiver embriagado e provocar a morte de uma pessoa pode pegar até oito anos de prisão e a pena não poderá ser convertida em prestação de serviços comunitários, como acontece atualmente, segundo projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. A matéria precisa ser sancionada pelo presidente Michel Temer para virar lei.

Pela legislação atual, o motorista que provoca um acidente com morte tem a habilitação suspensa e pode pegar de dois a quatro anos de prisão, mas a pena é convertida em pena alternativa. A lei, no entanto, não faz referência ao motorista alcoolizado. Se o projeto for sancionado, o Código de Trânsito Brasileiro(CTB) passará a permitir que o infrator seja enquadrado no crime de homicídio culposo, como explica o advogado criminalista Ludgero Liberato. “No caso do homicídio culposo no trânsito, quando houver ingestão de bebida alcoólica, sempre terá um cumprimento de pena, seja ela em regime aberto, semiaberto ou fechado”, contou.

A estudante Maria da Graça acredita que com a mudança, os motoristas vão pensar duas vezes antes de ingerir bebida alcoólica e dirigir. “Acho que todo tipo de punição faz com que você pense nos seus atos antes de fazer”, contou.

Your browser does not support the audio element. Com nova lei, motorista bêbado pode ser punido por homicídio culposo

Esta também é a visão da contadora Laura Câniva. Ela acha que a nova lei vai diminuir o número de mortes no trânsito. “Cobrando e punindo as pessoas pensam no que estão fazendo e tomam atitudes com mais responsabilidade”, disse.