9º dia de greve começou com filas extensas no terminal de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Eduardo Dias

Enquanto os rodoviários e as empresas não chegam a um acordo nas negociações de reajustes salariais, os mais de 650 mil usuários do transporte público da Grande Vitória continuam sofrendo com os impactos da greve dos motoristas e trocadores do Espírito Santo. Longas filas nos terminais e passageiros apertados dentro do ônibus se tornaram cenas ainda mais comuns.

Your browser does not support the audio element. Com menos ônibus, passageiros continuam esperando em longas filas

A greve começou no dia 26 de dezembro, as negociações não estão mais acontecendo e a expectativa é que para que a solução do impasse aconteça apenas no dia 10 de janeiro, quando o dissídio coletivo será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).

Durante o período da greve, toda a programação de horário dos ônibus nos terminais é organizada pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), e os rodoviários precisam atender os horários estipulados pela empresa. Os novos horários estão disponíveis do site e no aplicativo da companhia, mas não serão fixados plataformas dos terminais.

No terminal de Campo Grande, em Cariacica, uma das linhas que mais gera fila entre os passageiros é a do ônibus 515, que vai para o Terminal de Laranjeiras, na Serra. Entre 7h e 8h, o número de viagens diminuiu de 11 para 7.

Uma diminuição que gerou reclamações da passageira Maria Dorcelina, que mora no bairro Piranema, em Cariacica. “Ou eles param de uma vez ou acaba com essa greve logo. Vai chegar um ponto que a população vai chegar ao limite. A gente está chegando e voltando tarde do trabalho. Está muito difícil”, reclamou a passageira.

Por determinação da Justiça do Trabalho, 70% da frota dos ônibus precisa circular nos horários de pico - de 6h às 9h e de 17h às 20h. Nos demais horários, apenas metade da frota dos ônibus está nas ruas.