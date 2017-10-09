Os planos de saúde tiveram uma grande queda nos últimos anos, principalmente com a crise financeira, em que as pessoas têm dado preferência ao Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, um setor registrou aumento, ainda que baixo: o de planos corporativos. Foram mais de 12 mil pessoas que aderiram no mês de agosto, um crescimento de 0,8% em relação ao mesmo mês de 2016.

No geral, os planos de saúde tiveram queda no mesmo percentual de agosto de 2016 para agosto de 2017. No ano passado, o oitavo mês do ano tinha 1.104.135 pessoas que aderiram e neste ano eram 1.094.856 no mesmo mês. Os dados de setembro ainda não estão disponíveis no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Your browser does not support the audio element. Com melhora econômica, planos corporativos crescem no Estado

No ano passado, em agosto, eram 748.707 pessoas só em planos de saúde coletivos empresariais, sendo que neste ano, no mesmo mês, eram 754.734. Um crescimento pequeno, mas para o economista Vitor Toscano já indica um aumento, ainda que baixo, na empregabilidade. “Eles (empresários) ofertam esse tipo de serviço para o funcionário. Se você contrata mais, tem o maior número de adesão, nessa modalidade de contratação. A tendência é que quando a economia volte, você tenha um acompanhamento dos planos coletivos”, explicou.

A redução do número de adesões ao plano de saúde se dá, entre os motivos, pela redução de planos individuais. Com isso, um novo modelo que deve ganhar força são os planos populares, aprovados pela ANS neste ano.

Mas para a especialista em políticas públicas na saúde e professora da Ufes, Rita de Cássia Duarte Lima, boa parte das pessoas devem acabar voltando a usar o SUS devido à baixa cobertura desses planos. “As pessoas, em algum momento, vão retornar para o SUS porque são planos com baixa cobertura. Para a pessoa que está desempregada, o copagamento é um problema. Elas vão ter que pagar por exames mais especializados. Não oferecem cobertura que as pessoas acham que terão”, explicou.