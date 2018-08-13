Lázara Neves Martins, de 73 anos, pratica pilates há dois anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 20 anos, haverá mais idosos que jovens no Espírito Santo. Para tentar se adequar a essa realidade, as prefeituras da Grande Vitória têm investido em acessibilidade, programas de convivência, esportes, lazer e atendimento específico em unidades de saúde.

Em Vila Velha, os Centros de Convivência do Idoso oferecem uma série de serviços para fazer com que as pessoas com mais de 60 anos tenham uma vida mais ativa e mais integrada à sociedade. São aulas de artes, música, pilates e até vôlei. É preciso ser morador do município para participar das atividades.

Your browser does not support the audio element. Com mais idosos na população, cidades adequam programas para saúde

A aposentada Lázara Neves Martins, de 73 anos, procurou o Centro de Convivência do Idoso em Cocal há dois anos porque queria fazer um curso de informática. Lá, descobriu o pilates e não parou mais. Ela diz que a vida melhorou depois de começar uma atividade física. “Eu tenho mais equilíbrio e disposição para tudo. Eu tinha um problema de coluna e, às vezes, estava andando e tinha que procurar uma parede ou um muro para me apoiar. Agora, eu nem sinto a coluna.”

Francisco Antônio Arrigoni, de 66 anos, começou a fazer pilates há dois meses Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Há dois meses, o aposentado Francisco Antônio Arrigoni, de 66 anos, também começou a fazer aulas de pilates. Mesmo em pouco tempo, ele garante que já não sente dores como antes e que o Centro de Convivência também trouxe outros benefícios. “Vamos conhecendo novas pessoas, conversando. Além da atividade física, nós também exercitamos a mente. Também é um compromisso. Antes, isso era com o trabalho. Agora, tenho o compromisso de vir aqui”, contou.

Segundo a coordenadora do Centro de Convivência do Idoso de Cocal, Marquele Queiroz Martinelli, há 518 pessoas participando de atividades no local. Também há outro centro na Praia da Costa, com mais de 400 alunos. De acordo com Marquele, os programas trabalham com idosos com autonomia, que ainda conseguem desenvolver as atividades, e tem entre seus objetivos prevenir situações de vulnerabilidades social e psicológica.

Na Serra, há o Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef), oferecido nas unidades de saúde. O programa tem mais de 4,5 mil alunos. Apesar de ser voltado para a população em geral, mais da metade dos participantes são idosos. A maior parte é de mulheres.

Segundo o coordenador do Proef, Claudino Júnior, um dos maiores desafios é justamente atrair mais homens para as atividades físicas. Ele diz que as mulheres são mais preocupadas com a saúde e mais focadas na prevenção de problemas. Para conseguir atrair mais homens, o programa tem investido em diversificação das atividades, como o vôlei adaptado, em que a bola é segurada.

Os Centros de Convivência Para a Terceira Idade de Vitória também oferecem uma variedade de atividades para os idosos, como ginástica, informática, alongamento, artes, ioga, teatro, dança, letramento, terapia ocupacional e grupos de convivência.

As unidades de saúde de Cariacica oferecem ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico e reabilitação para a terceira idade. Também há grupos para os idosos com o objetivo de estimular a memória, aperfeiçoar funções cognitivas e estimular a saúde mental dos idosos com atividades.