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115 milímetros

Com mais chuva em todo o Estado, Vila Velha volta a ter alagamentos

Em algumas casas, mais baixas, a água da chuva começou a invadir

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 15:26

Publicado em 

22 mai 2017 às 15:26
O município de Vila Velha foi onde mais choveu no fim de semana, segundo o Instituto Climatempo, com 115 milímetros de chuva, que fizeram um problema antigo voltar: os alagamentos. Em várias ruas do município foram registrados problemas, principalmente em Itapoã, de acordo com a prefeitura. Em algumas casas mais baixas, a água da chuva começou a invadir.
Com mais chuva em todo o Estado, Vila Velha volta a ter alagamentos
Foi o caso da aposentada Sandra Lírio, de 56 anos, moradora de Itapoã. Na Avenida Jair de Andrade, onde ela reside, o alagamento durou poucas horas, mas deu para trazer transtornos para motoristas e para ela, que teve que limpar a varanda.“A gente ficou assustado porque tinha tempo que não tinha tanta água assim, apesar de ter chovido o dia todo. Deve ser entupimento da rede”, acredita.
Em outra rua próxima, a universitária Lorena Santos, de 22 anos, disse que a situação foi parecida. Ela trabalha junto à mãe em uma loja e todos ficaram com medo da água subir mais e entrar no estabelecimento. “Chegou a subir na calçada, mas não subiu no comércio, até porque deu uma estiada. Não tem para onde a água escoar, então essa região sempre fica alagada”, ressalta.
Outras avenidas e ruas tiveram problemas com a chuva e registraram alagamentos, segundo a prefeitura, como Avenida Resplendor e Avenida Francelina Setúbal, em Itapuã, Região de São Torquato e Avenida Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica.
A Prefeitura de Vila Velha, em nota, informou que a cidade registrou dez pequenos pontos de alagamentos em vias públicas nesta segunda-feira (22), mas as águas estão escoando normalmente. A prefeitura disse que as três estações de bombeamento, no Canal da Costa, Sítio Batalha e Guaranhuns estão funcionando sem problemas. 

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