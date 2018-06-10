A Itália, que tem uma das camisas mais importantes do futebol, está fora da Copa do Mundo de 2018. Mesmo que o time não dispute o Mundial, italianos que vivem no Espírito Santo dizem que não ficarão órfãos de uma equipe para torcer e já escolheram apoiar o Brasil em busca de mais um título.

Franco Patrignani é diretor de Cultura da Casa d'Italia e vive no Brasil há nove anos. Casado com uma brasileira e com um filho de 11 anos que nasceu no país europeu, ele conta que escolheu viver no Brasil porque, na época, era um país de destaque no cenário internacional e que poderia oferecer boas oportunidades para o filho não só de trabalho, mas também de viver a diversidade do país.

Your browser does not support the audio element. Com Itália fora da Copa, italianos vão torcer para o Brasil

Quase uma década depois de se mudar, Franco Patrignani diz que agora não se emociona apenas com o hino italiano tocando antes de uma partida de futebol, mas também com o brasileiro. E já que a Itália não vai à Copa do Mundo, não há dúvidas sobre a seleção para a qual ele vai torcer. “Eu vou viver todo o clima. É claro que acabarei torcendo para o Brasil. O meu filho torce para a seleção brasileira, mesmo tendo nascido na Itália. Não tem dúvidas de que será para o Brasil.”

Para além do futebol, Franco Patrignani faz um apelo para que os brasileiros aproveitem o momento de unidade em torno do futebol para viver em maior harmonia em tempos em que a sociedade se encontra com fortes divisões.

Nerina Bortoluzzi Crédito: Arquivo Pessoal

Quem também nasceu na Itália, mas escolheu o Brasil como uma segunda pátria é a tradutora Nerina Bortoluzzi, de 82 anos. Aqui, ela constituiu família após ter deixado a Europa com os pais em 1949 por conta da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial.

Apesar de não acompanhar tanto futebol, Nerina diz que se divide quando o Brasil enfrenta a Itália. No entanto, se a seleção canarinho enfrenta qualquer outra seleção do mundo, a escolha é fácil. “É uma coisa muito interessante para o estrangeiro. Quando eu estou na Itália, sou brasileira; quando estou no Brasil, sou italiana. Se a Itália joga com algum país que não seja o Brasil, torço por ela, naturalmente. Mas se a seleção brasileira joga com qualquer outro país do mundo, torço pelo Brasil.”

A Copa do Mundo da Rússia começa na próxima sexta-feira (15). Os brasileiros entram em campo somente no domingo (17), às 15h, em jogo contra a Suíça.