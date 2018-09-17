Com honras de Estado, Albuíno Azeredo é enterrado em Vila Velha

Albuíno Azeredo, ex-governador do Espírito Santo, é enterrado no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Com honras de Estado, o ex-governador do Espírito Santo Albuíno Azeredo foi enterrado no final da manhã desta segunda-feira (17), no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. Familiares, amigos e políticos prestaram as últimas homenagens a Albuíno, primeiro governador negro do Espírito Santo e que ficou à frente do Executivo Estadual entre os anos de 1991 e 1994. Aos 73 anos, o ex-governador morreu no domingo (16) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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Velado na Assembleia Legislativa, em Vitória, o corpo de Albuíno seguiu, no carro do Corpo de Bombeiros, em cortejo para um culto na Igreja Maranata e, de lá, foi levado ao cemitério, onde foi enterrado com salva de tiros.

No enterro, o atual chefe do Executivo Estadual, Paulo Hartung, chegou a se emocionar enquanto os filhos e a viúva de Albuíno discursavam. Lembrando da origem humilde do ex-governador, Hartung disse que o maior legado de Albuíno é a sua trajetória. "Quando você nasce em uma família pobre e é negro, a probabilidade de você ascender na vida em um país como o nosso é baixa. Albuíno tem essa trajetória de vida. Família simples, filho de professora, negro. Estudou, virou engenheiro, teve uma carreira e chegou ao cargo de Governador do Espírito Santo", ressaltou.

Gerson Camata, que governou o Espírito Santo na década de 1980, chorou ao lembrar da convivência entre os dois, quando Albuíno integrava sua equipe de Governo. "Era muito profundo naquilo que ele fazia, muito dedicado. Tinha um zelo. Às vezes, tinha um projeto em andamento e ele ia para o Palácio e explicava sempre com muita dedicação", contou. No governo Camata, Albuíno integrou a equipe do Departamento de Estradas de Rodagem.

O ex-governador Vitor Buaiz, que foi prefeito de Vitória durante parte do período em que Albuíno era chefe do Executivo Estadual, falou sobre a parceria entre o Estado e as prefeituras na época.

"Albuíno deixa um legado de companheirismo, dessa disposição para trabalhar. Colocou seu esforço a serviço do Estado do Espírito Santo", destacou.