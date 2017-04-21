Cão revira lixo no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Os trabalhadores terceirizados em limpeza pública da Grande Vitória anunciaram greve da categoria por tempo indeterminado. Moradores já registraram o acúmulo de lixo nas ruas nesta sexta-feira (21), um dia após o início da paralisação. A greve foi motivada pela reivindicação de reajuste salarial de 20% e tíquete alimentação de R$ 600,00, por parte dos trabalhadores. Nas ruas de vários bairros o acúmulo de lixo foi grande.

No Centro de Vitória havia montes espalhados, pois cães reviraram em busca de comida. O bancário Pedro Jorge Cardoso, de 32 anos, não sabia da greve, mas percebeu o lixo quando saiu de casa.

Your browser does not support the audio element. Com garis em greve, ruas da Grande Vitória ficam tomadas por lixo

“Agora que fui observar que aqui está bem sujo. Vejo mais como um problema fora de casa, as pessoas tem que se conscientizar em jogar o lixo no lixo. A cidade fica muito feia e sem previsão dos garis voltarem. Até quando vai ficar assim?”, questionou, em entrevista à Rádio CBN.

A analista financeira Estela Meneguz, de 37 anos, diz que não é contra à greve, mas acredita que a população não pode ser prejudicada. “Acho que todo trabalhador deve ser reconhecido pelo que faz, mas por outro lado a população fica com lixo na porta de casa, acumulando mosquitos e doenças”, lamentou.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza (Sindilimpe), foram quatro meses de negociação, mas o reajuste oferecido pelos patrões foi de 3,19%. A presidente do sindicato, Evani dos Santos, disse que o valor não cobre nem a metade da inflação acumulada de 2016.

GANHOS REAIS

O presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado (Seluris), Marco Antônio Valente, disse que as negociações começaram em janeiro e que foi oferecido reajuste abaixo da inflação porque há seis anos a categoria estava recebendo reajustes bem acima da inflação, com grandes ganhos reais. Esse ano, por causa da crise, o sindicato está oferecendo metade da inflação. Segundo ele, há prefeituras que devem até três anos de reajuste às empresas.