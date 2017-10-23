O sinal analógico de televisão será desligado nos sete municípios da Grande Vitória na próxima quarta-feira (25). Com a chegada da data, tem muita gente correndo contra o tempo para não deixar de assistir TV em casa. E as grandes redes de eletrodomésticos têm visto as vendas aumentarem até 25% nos últimos três meses. Nos municípios do interior as TV vão continuar funcionando com o sinal analógico até 2023.

Segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, não é possível ver as estatísticas de vendas por produtos, mas houve movimentação maior nos últimos três meses no setor de eletrodomésticos, que pela percepção dos lojistas tem influência do comércio de televisores, antenas e receptores de TV digital.

Your browser does not support the audio element. Com fim do sinal analógico, venda de eletrodomésticos cresce até 25 por cento

Em uma grande rede varejista do Estado, o diretor de vendas, Rildo Reis, lembra que foram 1.119 receptores, 780 antenas e 346 TVs vendidas apenas nos três feirões realizados pela ONG Seja Digital. Para os próximos dois dias são esperados mais consumidores. “É uma característica do brasileiro. A divulgação na mídia ajuda. Tanto que no último feirão, no final de semana, foram números superiores dos últimos feirões, justamente por isso”, diz.

O diretor da Fecomércio-ES e presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vitória (Sindilojas), Cláudio Sipolatti, lembra que a maioria das vendas até o momento foi de conversores digitais, mas muitos vão querer comprar uma TV nova até a chegada do Copa do Mundo. “Nós acreditamos que até julho de 2018 ele vai ter essa vontade, por causa da Copa do Mundo. Nós temos Black Friday, Natal e Copa do Mundo até lá. Nesse período estamos trabalhando forte para ter boas vendas de televisores”, explicou.

Nos feirões realizados em shoppings da Grande Vitória, o preço dos conversores digitais era de até R$ 69,90, em média. Havia promoções também de antenas e televisores. Nas lojas, o conversor custa até R$ 89,90, em média.

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