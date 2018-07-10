Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Alerta

Com entrega atrasada, falta vacina contra Meningite C em postos do ES

O Ministério da Saúde afirmou que o repasse está prejudicado porque o laboratório responsável por produzir as vacinas atrasou as entregas

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 12:35

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

10 jul 2018 às 12:35
vacina.jpg Crédito:
Milhares de crianças capixabas não estão recebendo a vacina contra a Meningite C. O motivo é um desabastecimento nos postos de saúde do Espírito Santo. O governo estadual confirmou o problema e explicou que a situação acontece porque, desde o mês de maio, a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde diminui.
De acordo com Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, a Secretaria de Estado da Saúde recebe, normalmente, uma média de 25 mil doses da vacina por mês. Em maio, o Espírito Santo recebeu apenas 10% dessa quantidade, e no mês junho o repasse foi de 15%. Em julho, o Estado espera receber apenas cerca de 40% do que geralmente recebe: aproximadamente 10 mil doses.
Com entrega atrasada, falta vacina contra Meningite C em postos do ES
Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o repasse está prejudicado porque o laboratório responsável por produzir as vacinas atrasou as entregas. Danielle Grillo estima que a situação será normalizada em agosto, mas enquanto isso, a população deve seguir orientações para evitar contágio.
"Tendo em vista que Meningite C pode ser grave, é importante que as famílias evitem levar os bebês para locais com aglomeração de pessoas e locais sem ventilação, porque essas são formas de contaminação", avaliou a representante da Sesa.
A vacina de Meningite C atende crianças aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses de vida. Além dessas doses, há um segundo reforço na adolescência dos 11 aos 14 anos de idade. Até o problema de abastecimento ser resolvido, os postos de saúde municipais estão orientados a priorizar a vacinação para crianças menores de 1 ano.
Uma mãe ouvida pela reportagem da CBN Vitória reclamou da falta de vacinas em Vila Velha. Ela mora na Barra do Jucu e ainda não conseguiu vacinar o filho de 4 meses. A entrevistada pediu para não ter o seu nome divulgado.
"A minha maior preocupação é o meu filho não ser imunizado contra a doença. Não tem a previsão de chegar a vacina e eu não sei quando o meu filho será vacinado", reclamou a mãe.
Por nota, as prefeituras de Vitória, Cariacica, Serra informaram que nas últimas semanas receberam apenas 15% da cota mensal de vacinas. A prefeitura de Vila Velha informou que o estoque de vacinas está zerado no município, com exceção da unidade de saúde do bairro São Torquato, que tem cinco doses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados