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Milhares de crianças capixabas não estão recebendo a vacina contra a Meningite C. O motivo é um desabastecimento nos postos de saúde do Espírito Santo. O governo estadual confirmou o problema e explicou que a situação acontece porque, desde o mês de maio, a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde diminui.

De acordo com Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, a Secretaria de Estado da Saúde recebe, normalmente, uma média de 25 mil doses da vacina por mês. Em maio, o Espírito Santo recebeu apenas 10% dessa quantidade, e no mês junho o repasse foi de 15%. Em julho, o Estado espera receber apenas cerca de 40% do que geralmente recebe: aproximadamente 10 mil doses.

Your browser does not support the audio element. Com entrega atrasada, falta vacina contra Meningite C em postos do ES

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o repasse está prejudicado porque o laboratório responsável por produzir as vacinas atrasou as entregas. Danielle Grillo estima que a situação será normalizada em agosto, mas enquanto isso, a população deve seguir orientações para evitar contágio.

"Tendo em vista que Meningite C pode ser grave, é importante que as famílias evitem levar os bebês para locais com aglomeração de pessoas e locais sem ventilação, porque essas são formas de contaminação", avaliou a representante da Sesa.

A vacina de Meningite C atende crianças aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses de vida. Além dessas doses, há um segundo reforço na adolescência dos 11 aos 14 anos de idade. Até o problema de abastecimento ser resolvido, os postos de saúde municipais estão orientados a priorizar a vacinação para crianças menores de 1 ano.

Uma mãe ouvida pela reportagem da CBN Vitória reclamou da falta de vacinas em Vila Velha. Ela mora na Barra do Jucu e ainda não conseguiu vacinar o filho de 4 meses. A entrevistada pediu para não ter o seu nome divulgado.

"A minha maior preocupação é o meu filho não ser imunizado contra a doença. Não tem a previsão de chegar a vacina e eu não sei quando o meu filho será vacinado", reclamou a mãe.