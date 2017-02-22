Com enredo sobre vida cigana, Boa Vista conquista o tetra no Carnaval de Vitória

Nos últimos sete anos tem sido difícil disputar o Carnaval de Vitória contra duas escolas: a Independente de Boa Vista e a Mocidade Unida Glória (MUG). A primeira não vencia desde 2014, enquanto o Leão de Vila Velha buscava neste ano o tricampeonato consecutivo. E mais uma vez a disputa terminou entre as duas, mas a escola de Cariacica levou o quarto título na história.
Última a desfilar no Carnaval de Vitória em 2017, a Boa Vista levou ao Sambão um enredo que falava sobre a cultura cigana. A cor, a beleza e a grandiosidade dos cinco carros alegóricos agradou a todos os presentes no sábado. Os 69 minutos de desfile foram divididos em cinco grandes setores. Neles, foram abordados temas como o misticismo e a magia do povo cigano, originário do Oriente.
Com enredo sobre vida cigana, Boa Vista consquista o tetra no Carnaval de Vitória
Para o presidente da agremiação, Emerson Xumbrega, entre os motivos que fizeram o carnaval dar certo, mesmo com a dificuldade de encontrar recursos, foi o reaproveitamento de boa parte do material utilizado no ano passado, como as ferragens. Os erros de 2016 ficaram para trás, segundo ele. “Acho que foi um planejamento bem feito. Aprendemos muito com erros no ano passado. Colocamos planejar e colocar um bom carnaval na Avenida, de forma tranquila e organizada”, acrescentou.
Outra escola ficou bem próxima da segunda colocação: foi a Unidos da Piedade, que teve 178,7 pontos, a poucos décimos da MUG, a segunda colocada com 179, e a grande campeã, a Boa Vista, que teve 179,7 pontos. A Novo Império ficou com 175,6 pontos e levou a quarta posição, enquanto a Unidos de Jucutuquara garantiu a quinta posição, com 175,3 pontos. A Pega no Samba ficou em último, com 171,1 pontos e foi rebaixada para o Grupo A. Esta agremiação desfila na sexta-feira no Carnaval de Vitória de 2018.