Com eleições, Grande Vitória reforça fiscalização contra cartazes

Cartazes pregados em postes: infratores podem ser multados Crédito: Caíque Verli

As prefeituras da Grande Vitória prometem apertar o cerco durante esse período eleitoral contra quem cola cartazes em locais públicos, como postes de energia, praças e pontos de ônibus. Desde essa quinta-feira (16), os candidatos estão autorizados a fazer campanha, mas afixar material em áreas públicas é proibido, pode gerar multa e é considerado crime eleitoral.

Até o momento, contando as quatro cidades, mais de 300 pessoas já foram notificadas em 2018 por colar cartazes de publicidade em locais irregulares. Caso os infratores não retirem o material dentro de um prazo estipulado pela fiscalização das prefeituras, que geralmente é de até 72h, eles são multados.

Em Vitória, já foram 177 notificações e 22 multas aplicadas neste ano. O número é três vezes maior do que o total de notificações de todo o ano de 2017: 46. A multa é de R$ 9.882,90. Já em Vila Velha foram 50 notificações em 2018, mas não teve multas. O coordenador da equipe de Fiscalização de Posturas de Vila Velha, que apura essas irregularidades, Edmar Barbosa Júnior, conta que a Prefeitura vai reforçar a fiscalização durante a campanha e encaminhar denúncias também ao Tribunal Regional Eleitoral.

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"Colar cartazes em locais públicos também é considerado crime eleitoral. Vamos levar denúncias ao TRE que forem chegando dos moradores. Porque o meio ambiente é responsabilidade de todos. Não é só da fiscalização não, é do cidadão também", alerta ele.

O número de moradores que infringem a lei é ainda maior. Isso porque um dos desafios das prefeituras é conseguir identificar e notificar quem comete esse tipo de infração, como explica a gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Priscila Lígia Alvarino: "Não é simples, não. A gente precisa dos dados da pessoa que cometeu a infração para lavrar essas notificações e a multa depois. Aqueles cartazes que vem com informações que não tem dado de que seja de empresa, instituição, fica difícil lavrar uma multa ou uma notificação".

Na Serra, neste ano, foram 86 notificações, e em Cariacica 32. Os moradores que flagrarem essa irregularidade podem fazer denúncias através de telefones disponibilizados pelas prefeituras. Em Vitória, o número é do Fala Vitória, 156. No município de Vila Velha, o morador pode denunciar através da Ouvidoria, pelo 162. Em Cariacica, o número também é o da Ouvidoria, 162. Já na Serra, as denúncias podem ser feitas no telefone 3291-5209.

Notificações por colagem de cartazes em locais irregulares

Prefeitura de Vitória

Em 2017, foram aplicadas 46 notificações e 16 multas. Em 2018, 177 notificações e 22 multas aplicadas. A multa é de R$ 9.882,90

Prefeitura de Vila Velha

Em 2017, foram notificados aproximadamente 50 (cinquenta) infratores, Em 2018 , foram notificados 15 (quinze) infratores. O responsável pode ser autuado no valor de R$ 889,22, podendo ser dobrado no caso de reincidência

Prefeitura da Serra

Em 2017, 62 pessoas foram notificadas. Em 2018, de janeiro até o momento, 86 responsáveis foram notificados. O infrator pode ser multado entre R$ 225 e R$ 576

Prefeitura de Cariacica

Em 2017, foram 25 notificações. Em 2018, até o momento, foram 32 notificações. Em caso de multa, o valor varia de acordo com a tabela da lei. O valor mínimo é de R$ 2 mil e o valor máximo não tem teto, pois a conta é feita por quantitativo e metragem. Por exemplo, uma empresa foi autuada por descumprimento à notificação e o valor da multa foi de R$ 22 mil.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o total até então é de 310 pessoas notificadas em 2018

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